ARIOSTO: in arrrivo la capolista Salerno

Ferraresi in tranquillità dopo il successo di Malo

Un weekend di grande pallamano attende Ferrara e il “Pala Boschetto”. Nello storico impianto sportivo cittadino arriva la plurititolata Jomi Salerno, a caccia di punti per consolidare il proprio primato e tenere a distanza le inseguitrici Oderzo e Brixen. Le campane, reduci dall’eliminazione in European Cup contro la Lokomotiva Zagabria, puntano i fari sugli obiettivi nazionali con Coppa Italia e Scudetto nel mirino.

Ferrara, reduce dalla bella vittoria in terra veneta contro Malo, ha la necessità di cancellare la brutta prova della gara d’andata con il dichiarato obiettivo di chiudere in fretta la pratica salvezza, anche da un punto di vista aritmetico, per poi provare a cogliere il miglior piazzamento in classifica possibile.

Fer Marrochi: “La vittoria di Malo ci ha dato un forza e un po’ più di fiato, ma ci ha anche confermato e dato e la consapevolezza che possiamo fare di meglio ed alzare l’asticella. È quello che vogliamo, puntare sempre in alto e provarci sempre, mai mollare e mai accontentarsi, se possiamo, dobbiamo dare di più!

Contro Salerno mi aspetto una partita dura. Si tratta di una squadra forte a livello collettivo e individuale: dal canto nostro cercheremo di affrontare la gara nei migliore di modi e dimostrare di essere alla altezza.

Visentin è una giocatrice sicuramente molto utile e fisicamente molto forte. Ritengo abbia tutto per farsi sentire sia in difesa che in attacco essendo una tiratrice da fuori. Sta lavorando intensamente per integrarsi ed adattarsi al nostro gioco: sarà solo questione di tempo visto, che è appena arrivata.”

STATISTICHE

ARIOSTO FERRARA

Punti: 24 (12V; 1S)

Posizione: 1°

Gole segnati: 400 (30/gara)

Gol subiti: 265 (20,3/gara)

Best scorer: Soglietti 75 reti

JOMI SALERNO

Punti: 14 (6V; 2P; 5S)

Posizione: 7°

Gole segnati: 344 (26.4)

Gol subiti: 343 (26.3)

Best scorer: Manojlovic 70 reti

PROGRAMMA 3^ GIRONATA DI RITORNO

Oderzo vs Erice

Ariosto Ferrara vs Salerno (FATO-GUARINI)

Cingoli vs Mestrino

Cassano Magnago vs Brixen

Nuoro vs Padova

Leno vs Malo

CLASSIFICA SERIE A BERETTA FEMMINILE: Salerno 24*, Oderzo 22**, Brixen 21**, Erice 18*, Pontinia 15**, Mestrino 14***, Ariosto Ferrara 14*, Malo 10**, Cassano Magnago 8***, Leno 7, Nuoro 4, Cingoli 4*, Padova 1**.

* una gara in meno

**due gare in meno

***tre gare in meno