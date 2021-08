ARIOSTO IN CAMPO AL BOSCHETTO NEL “QUADRANGOLARE TRIAL”

Venerdì e sabato con Koper, Pontinia e Mestrino

Un grande weekend di pallamano attende gli appassionati di Ferrara. Il “Quadrangolare Trial 2021” (evento reso possibile proprio grazie al main sponsor Ariosto), rappresenta un banco di prova di alta qualità per testare, per tre club impegnati nella prossima Serie A1 femminile, il proprio grado di qualità di preparazione e quanto realmente manca per arrivare pronti alla data di inizio della stagione 2021-2022 (11 Settembre). Quattro squadre importanti (Ariosto Ferrara, Koper –

Serie A slovena -, Mestrino e Pontinia) per avvicinare al meglio una stagione che si presenta come

ricca di impegni e potenziali colpi di scena. Coach Carlos Britos dovrà affrontare un trittico di gare dall’alto coefficiente di difficoltà senza tre pedine importanti, specialmente nell’ottica di tanti minuti di campo da esprimere con pochissimo tempo di recupero: si tratta della lungodegente Paula Visentin e delle acciaccate Tomova e De Santis, recentemente rientrata ma non ancora in gruppo ma non ancora pronta per affrontare una gara vera e propria.

Un ringraziamento speciale, da parte della società va ai partner TRIAL ,che ha reso possibile

l’organizzazione della manifestazione e alla struttura ricettiva B&B Hotel di Ferrara per l’ospitalità offerta alle squadre ospiti.

PROGRAMMA GARE

Venerdì 27/8

ore 20: Ariosto Pallamano Ferrara vs Koper

Sabato 28/8

Ore 11: Mestrino vs Koper

Ore 17: Pallamano Ariosto Ferrara vs Mestrino

Ore 19.30: Pontinia vs Koper