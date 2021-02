ARIOSTO: ko con la corazzata Oderzo

Ha pesato anche l’infortunio a Panayotova

In una serata sfortunata l’Ariosto patisce l’urto contro la “corazzata” Oderzo e cede il passo al “Pala Boschetto”, chiudendo con 8 reti di ritardo.

IL MATCH

Coach Carlos Britos opta per uno “starting seven” composto da Anja Rossignoli fra i pali, Marjana Tanic, Marinela Panayotova e Martina Crosta sugli esterni, Capitan Soglietti e Luciana Fabbricatore sulle ali e Fer Marrochi a completare in pivot.

L’avvio di gara è equilibrato e spettacolare: le due contendenti si sfidano in una corsa caratterizzata da sorpassi e controsorpassi: avanti l’Ariosto 2-0, grazie all’ex di turno Panayotova, salvo poi essere superata da Duran sul 4-5 al 10′. L’equilibrio permane sino al 18′ quando Poderi mette a referto il vantaggio esterno (6-7) che cambia definitivamente, complice l’infortunio di Panayotova, l’inerzia della gara. L’altra ex, Arianna Brunetti, anch’essa subentrata dalla panchina a Pugliara, impatta bene alla gara e con due reti permette il primo vero allungo della gara sul 7-12 al 27′. Le troppe palle perse delle locali impediscono un rientro con Oderzo che negli ultimi 3′ allunga sino al 8-15 che manda le squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa non c’è partita: l’Ariosto, nonostante l’efficace mossa dell’extraplayer in attacco, pur ritrovando fluidità offensiva incassa la letale capacità di Duran di capitalizzare l’ingente mole di tiri dai 7 metri (8 totali) trasformati con il 100% al tiro. L’Ariosto prova a rimanere a contatto ma scivola sino al -11 (14-25), prima di trovare una reazione caratterizzata dal parziale di 7-4 che fissa il punteggio sul definitivo 21-29.

Per l’Ariosto ora arriva una sosta balsamica di 20 giorni complice il turno di riposo della 5^ giornata di ritorno. Le ferraresi torneranno in campo il prossimo 21 febbraio in casa del Bressanone alle ore 17.

TABELLINO

Ariosto Ferrara vs Pallamano Oderzo 21-29 (8-15)

Ariosto: Rossignoli, Vitale, Buhna, Crosta 3, Fabbricatore 3, Ferrara, Manfredini 2, Marrochi 4, Panayotova 2, Soglietti 3, Tanic 3, Verrigni. All. Britos

Oderzo: Meneghin, Brunetti 3, Colloredo 2, Costa 3, Di Pietro 7, Duran 10, Felet, Oyesvold, Paraschiv, Poderi 2, Pugliara 1, Radice, Traini, Vitobello. All. Cavallaro

CLASSIFICA SERIE A BERETTA: Salerno 30, Oderzo 28, Brixen 25*, Erice 24, Mestrino 16***, Ariosto Ferrara 16, Pontinia 15**, Malo 14, Cassano Magnago 8**, Leno 7, Padova 5*, Nuoro 4, Cingoli 4*

*una gara in meno

**due gare in meno

***tre gare in meno