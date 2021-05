ARIOSTO: le ragazze dell’A2 chiudono con una vittoria su Musile

Successo, 27-25, che vale il terzo posto al termine della regular season. Turno in chiaroscuro per le giovanili

Gara di carattere e tenuta fisica quella vinta, nell’ultimo turno di regular season, dalla seconda selezione dell’Ariosto Pallamano Ferrara. Al “Pala Boschetto”, le ragazze allenate dai coach Carlos Britos e Katia Soglietti, vincono una gara in rimonta contro Musile, chiudendo sul 27-25 un campionato decisamente positivo chiuso al 3° posto.

Particolarmente sottolineabile l’impegno di un gruppo impegnato su due/tre fronti: gran parte del nucleo di questa Serie A2 infatti è stato costantemente aggregato alla prima squadra ed in corsa anche nel campionato Under 17. Grande segnale di attaccamento per le componenti di un vivaio storicamente produttivo e ricco di qualità.

TABELLINO

Ariosto Ferrara vs Pallamano Musile 27-25 (14-15)

Ariosto: Angelini , Buhna 5, Chirollo 9, Domi, Vitale, Ferrara 4, Irone 2, Manfredini 2, Ottani 2, Pavanini 3, Travagli. All. Britos-Soglietti

Musile: Bruseghin 3, Carrer 2, Colletto 3, Colombo 8, Dipalma 4, Gerhard, Lolli 2, Lorenzon, Sciano, Soldera 3. All. Reghellin

ALTRE GARE

Chiaravalle vs Grosse 30-22

Mugello vs Prato 29-34

Pallamano Arcobaleno vs Cellini Padova (rinviata)

UNDER 15M

Vittoria tanto sudata quanto fondamentale per la selezione Under 15 dell’Ariosto Pallamano. Partita vibrante tra due formazioni ben attrezzate, che vede i romagnoli chiudere i primi 30′ ed andare al riposo avanti di una lunghezza. Nella ripresa un Ariosto dal piglio più vigoroso e deciso, tiene bene il campo e piazza l’allungo decisivo a 6 giri d’orologio dal termine con 7 reti consecutive, portando a casa i due punti che l’avvicinano all’obiettivo.

TABELLINO

Pallamano Lugo – Ariosto Ferrara 26 – 31

Ariosto: Molesini 5, Camerani 14, Dumitru 4, Trevisani 3, Giovannelli 2, Raimondi 2, Rossetti 1, Rondinelli, Smilyi, Vitali, Govoni, Gaudenzi, Di Gaetano, Pusinanti, Lagrini, Marzola. All- Puddu

UNDER 17F

TABELLINO

Ariosto Ferrara vs Tushe Prato 40-44 (17-21)

Ariosto: Baglioni 1, Chirollo 12, Guidicini, Janni 4, Lodi, Lolli, Miafo 2, Ottani 1, Pavanini 8, V. Peccenini 1, A. Peccenini 1, Tasinato, Travagli 10. All. Britos-Soglietti

Prato: Amerighi 3, Bardazzi 3, Bartalucci, Bendetti, Del Bono, Derjaj, Frassi, Iyamu 14, Logica, Martinelli 11, Micotti 2, Rubbino 11, Saccenti, Semini. All. Guida

UNDER 15F

TABELLINI

Ariosto Ferrara vs Green Handball 23-9 (13-3)

Ariosto Ferrara: Badiali 1, Degli Uberti, Di Guida 4, Gambato, Guarelli 5, Magri 12, Malaguti 1, Pavani, Rosa, Traore, Vaccari. All. Dobreva