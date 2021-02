ARIOSTO: le ragazze di A2 fanno bottino pieno con Prato

Vittoria 35 a 32 e continua la bagarre per il primato



Vittoria piena, pesante e meritata delle ragazze della Serie A2, contro l’ormai ex capolista del Girone C. In una selezione “bis” arricchita dalla presenza di Marinela Panayotova(inserita unicamente per consentirle di riprendere il ritmo partita dopo aver smaltito l’infortunio alla spalla sinistra) e Gioia Verrigni spicca la prova di Nina Buhna, mvp della sfida con 8 reti.

Il primo tempo vede la partenza lanciata della selezione locale che, grazie alla grande quantità di

opzioni offensive presenti nel roster e perfettamente ruotate dalla coppia di coach formata da Britos

e Soglietti, porta a referto ben 22 reti nella sola prima frazione (season high). Nella ripresa, sotto di 8 lunghezze, capitan Benelli e compagne reagiscono, tentano di ricucire ma sono costrette ad

arrendersi al 35-32 che permette all’Ariosto l’aggancio in vetta alla classifica.

Nel resto della giornata spicca la vittoria esterna di Padova in casa di Mugello e quella di Grosseto che piazza il colpo salvezza in casa della Pallamano Arcobaleno.

Prossimo match in programma è calendarizzato per domenica 28 Febbraio alle ore 17.30 in casa di

Oderzo.

TABELLINO

Ariosto Ferrara vs Tushe Prato 35-32 (22-16)

Ariosto: Domi, Vitale, Angelini, Bunha 8, Ferrara 6, Irone 3, Lapi 3, Manfredini 1, Panayotova 6,

Scaramuzza, Travagli 3, Verrigni 5. All. Britos – Soglietti

Prato: Barbieri 1, Benelli 2, Bisori, Blaj, Borrini 4, D’Avossa, Della Maggiora 2, Gurra, Iyamu 9,

Micotti 3, Niccolai, V. Rossi, M. Rossi 7, Rubbino, Sandroni. All. Di Vita

ALTRI RISULTATI

Mugello vs Padova 30-33

Arcobaleno vs Grosseto 19-24

Chiaravalle vs Oderzo (dom 21/2)

CLASSIFICA SERIE A2, GIRONE C: Ariosto Ferrara 10, Tushe Prato 10, Mugello 10, Cellini

Padova 10, Grosseto 4, Oderzo 2*, Chiaravalle 2*, Arcobaleno 0.

*una gara in meno