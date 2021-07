ARIOSTO: l’Under 15 chiude decima

Nelle finali nazionali di Misano

Si è chiusa con un positivo 10° posto la prima esperienza alle Finali Nazionali di categoria per il gruppo dell’Under 15 dell’Ariosto Pallamano Ferrara – Ferrara United. Una trasferta, che rimarrà tappa importante e formativa per un gruppo giovane ed entusiasta, resa possibile grazie alla partnership con Banca Mediolanum – Filiale di Ferrara.

Inseriti in un girone complesso e ricco di talento, i ragazzi di coach Stefania Puddu, chiudono con due ko (Trieste e Malo) e una brillante affermazione conto la Pallamano Verdeazzurro. Nel secondo turno, utile a definire il ranking delle Finali Nazionali, gli emiliani giocano una pallamano piacevole ed efficace che permette di battere Pallamano Silvi e Fidelis Andria, per poi chiudere con un ko nella finale 9°-10° posto contro Tortona. Un deciso upgrade per un gruppo formatosi solamente due stagioni orsono, in piena pandemia, e già confermatosi pronto per affrontare le selezioni più qualitative ed attrezzate.

LE GARE DEL GIRONE DI QUALIFICAZIONE – I TABELLINI

Trieste vs Ariosto Ferrara 30-15 (12-6)

Trieste: Cardi, Clai 2, Curzolo, Favento 9, Giorgi, Kelmedi 1, Lo Duca, Moscheni 1, Oblascia 2, Pajer 5, Petrovic 1, Scoria 1, Scorzato, Trost 8. All. Schina

Ferrara: Biancoli, Camerani 7, Ferrari 1, Gaudenzi, Giovannelli 1, Goreacii 2, Lodi, Molesini, Pavani 1, Pusinanti, Raimondi, Rondinelli, Rossetti 2, Sivieri, Vitali 1. All. Puddu

Ariosto Ferrara vs Pallamano Malo 11-32 (6-17)

Ferrara: Biancoli, Camerani 6, Ferrari, Gaudenzi 1, Giovannelli, Goreacii 1, Lodi, Molesini, Pavani 1, Pusinanti, Raimondi, Rondinelli, Rossetti, Sivieri, Vitali 2. All. Puddu

Malo: S. Coatto 2, G. Coatto 2, Filippi 6, Gregolin 1, Guerra, Manea, Montiero, Marchioro 11, Meliti, Ronda, Saccardo 3, Selvatici, Sassaro 1, Stevanovic, Zordan 6. All. Berengan

Verdeazzurro vs Ariosto Ferrara 15-22 (4-13)

Verdeazzurro: Carboni 4, Cocco 1, Corvino, De Santis 3, Dettori, Fiori, Maoddi, Mura 3, Sabino, F. Sanna, S. Sanna 1, Soro 1, Squintu, Tall 2. All. Cossu

Ferrara: Biancoli, Camerani 4, Pusinanti, Ferrari, Giovannelli 3, Goreacii 11, Gaudenzi, Lodi, Molesini 2, Pavani, Raimondi, Rondinelli, Rossetti, Sivieri, Vitali 2. All. Puddu

SECONDA FASE – I TABELLINI

Ariosto Ferrara vs Pallamano Silvi 30-22 (16-9)

Ferrara: Biancoli 1, Camerani 7, Ferrari 2, Pusinanti, Giovannelli 1, Goreacii 9, Gaudenzi, Lodi, Molesini 1, Pavani, Raimondi 3, Rondinelli, Rossetti 2, Sivieri 1, Vitali 3. All. Puddu

Pallamano Silvi: Angelini 2, E. Berardinucci, M. Berardinucci 1, Di Luzio, D. Di Simone 6, M. Di Simone, Di Tecco 7, Nardulli 4, Palestini 2, Tenisi. All. D’Elia

Fidelis Andria vs Ariosto Ferrara 20-21 (12-12)

Fidelis Andria: L. Ceci, N. Ceci, Di Liddo 11, Fortunato, Giorgio, Narciso, Regano 5, Sansonne, Tesse 3, Zagaria 1. All. Colasuonno

Ferrara: Biancoli, Camerani 10, Pusinanti, Ferrari 3, Giovannelli 1, Goreacii 4, Gaudenzi 1, Lodi, Molesini, Pavani, Raimondi, Rondinelli, Rossetti 1, Sivieri, Vitali 1. All. Puddu

FINALI – I TABELLINI

Pallamano Derthona Tortona vs Ariosto Ferrara 30-18

Tortona: Ballestrero, Bassan, Buja 1, Gobbo 1, Merlusca 5, Sellerio, Spezia 6, Spirovski, Tresin 17, Trovato. All. Nystrup

Ferrara: Biancoli, Camerani 12, Ferrari 1, Gaudenzi, Giovannelli, Goreacii, Lodi, Molesini 1, Pavani 1, Pusinati 1, Raimondi, Rondinelli, Rossetti, Sivieri, Vitali 2. All. Puddu