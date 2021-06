ARIOSTO: l’Under 17 chiude con un doppio ko

Congedo con due sconfitte nelle finali nazionali di categoria

Nel Girone di “ferro” delle Finali Nazionali Under 17, l’unica selezione emiliana chiude al terzo posto superata rispettivamente dalle coetanee del Laugen e da Padova. Un buon banco di prova per le ragazze dei coach Carlos Britos e Katia Soglietti che escono maturate e cementate da un’esperienza ad ogni modo formante.

Poco equilibrio nella prima gara, con Laugen abile a far valere e pesare sin dai primi possessi una maggior caratura fisica. Anche contro la selezione veneta arriva uno stop severo con il punteggio finale di 18-36.

TABELLINO GARA 1

Laugen vs Ariosto Ferrara 39-11 (18-6)

Laugen: Carotta 6, Emer 6, Ennemoser, Gruber 4, Huber 2, Mattei 1, Maurer, Muller 8, Netti 2, Silbernagl 4, Sperandio, Tribus 5, T. Zoeggeler, M. Zoeggeler. All. Cainelli

Ariosto Ferrara: Baglioni 2, Chirollo 2, Gambato, Guidicini, Janni 2, Lodi, Lolli, Miafo, Ottani 1, Pavanini 2, A. Peccenini 1, V. Peccenini, Tasinato, Travagli 1. All. Britos-Soglietti

TABELLINO GARA 2

Ariosto Ferrara vs Cellini Padova 18-36 (6-17)

Ariosto Ferrara: Baglioni, Chirollo 3, Gambato, Guidicini, Janni 1, Lodi, Lolli 2, Miafo 1, Ottani, Pavanini 3, V. Peccenini 1, A. Peccenini 2, Travagli 5. All. Britos-Soglietti

Padova: Bozza, Ceroni 1, Damean, S. Eghianruwa 7, A. Eghianruwa, Enabulele, Frunza 2, Meneghini 7, Nitcheu 7, Okorie 2, Pasere 1, Prela 9. All. Marchionni