ARIOSTO: Martina De Santis affascinata dal progetto ferrarese

Entusiasta per la sua avventura l’atleta proveniente dalla scudettata Jomi Salerno

Che cosa ha spinto Martina De Santis, classe 2003 e proveniente dalla Jomi Salerno Campione d’Italia in carica, a scegliere l’Ariosto Pallamano Ferrara? “Indubbiamente il progetto della società”, incalza la talentuosa pallamanista. Entrando più nel dettaglio di questa giocatrice. “La pallamano rappresenta la mia carriera oltre che una passione: intorno a questo sport ruotano la maggior parte delle mie ambizioni e dei miei sogni”. “Il mio ruolo in campo è centrale/coordinatore di gioco”, le sue parole, “in famiglia abbiamo sempre avuto l’amore verso questo sport, ma il vero momento in cui la pallamano è diventata la mia più grande passione è stato dopo il primo allenamento quando avevo otto anni”. Le emozioni? “Sono moltissime”, incalza Martina, “dalla gioia di vincere alla rabbia per una sconfitta”. Un percorso straordinario, il suo, anche in veste azzurra. “Sono molto felice del percorso che io e le mie compagne di Nazionale abbiamo svolto in questi quattro anni: abbiamo ottenuto molte soddisfazioni, la più grande di tutte la recente vittoria dell’Europeo e l’accesso alle qualificazioni per i Mondiali”. Non solo sport. “Inizierò il primo anno di Università ad ottobre: sono iscritta alla facoltà di Economia presso l’Ateneo di Ferrara. Sono una lettrice accanita e una ragazza solare”. Una carriera già molto prestigiosa tra United Galati, Jomi Salerno e maglia azzurra.

Gennaio/giugno 2021

Prima lega italiana femminile (1° posto)

Coppa Italia prima lega (finale)

Coppa Italia Under 20 (finale da giocare)

Settembre/Dicembre 2020

Exchange Program in Norvegia – campionato norvegese under 20

2019 – 2020

Primo campionato italiano femminile (interrotto a causa di COVID)

Fase di qualificazione alla Champion League – 2 partite

Coppa Europa – 2 partite

2018 – 2019

Campionato italiano femminile di prima categoria (1° posto)

Girone di qualificazione della Champion League – 2 partite

Coppa Europa – 2 partite

Campionato italiano Under 17 (3° posto)

2017 – 2018

Primo campionato italiano femminile (1° posto)

Supercoppa italiana primo campionato (vincitore)

Coppa Italia (3° posto)

Campionato italiano Under 17 (1° posto)

Campionato italiano Under 15 (1° posto)

2016 – 2017

Primo campionato italiano femminile (1° posto)

Coppa Italia Under 15 (1° posto)

2015 – 2016

Campionato nazionale Junior IV Romania (1° posto)

Campionato Italiano Under 15 (1° posto)

2014 – 2015

Campionato nazionale Junior IV Romania (1° posto)

Campionato Italiano Under 14 (2° posto)

2015 e 2016

Squadra nazionale rumena – formazione

2017

Nazionale italiana Under 17 (2000/01) – campionato europeo gruppo B

2018

Nazionale Italiana Under 17 – Campionato Mediterraneo di Pallamano

Nazionale italiana Under 17 – Coppa Partille

2019

Nazionale Italiana Under 17 – Campionato Mediterraneo di Pallamano

Nazionale Italiana Under 17 – Coppa Balcani

Nazionale italiana Under 17 – Coppa Interamnia

Nazionale Italiana Under 17 – Campionato Europeo gruppo B

2021

Nazionale Italiana Under 19 – Campionato Europeo gruppo B

2021 – Miglior giocatrice della partita- Selezionato per il progetto Respect Your Talent

2019 – Miglior giocatrice della partita- Selezionato per il progetto Respect Your Talent EHF

2018 – Giocatore di maggior valore Under 17 Italian chiampionship

2017 – Miglior centrale under 15 del campionato italiano

2016 – Miglior centrale Under 15 Italia

2015 – Miglior centrale Under 14 Italia.

La conclusione rappresenta tutta la grandezza di Martina De Santis. “Le cose belle accadono a chi è in grado di aspettare, le cose grandiose a chi lavora duramente per farle accadere e non mola mai. Ho ancora una lunga strada da fare come giocatrice e una grande voglia di imparare; non vedo l’ora di iniziare questa mia nuova esperienza con l’Ariosto Pallamano Ferrara”. Enrico Ferranti. Foto realizzata da Fabio Danniballe.