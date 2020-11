ARIOSTO: mercoledì arriva Cassano

Per l’ottava giornata di andata, ferraresi ad un punto dalle lombarde

L’ottava giornata vedrà in campo l’Ariosto, per la prima volta in questa stagione in turno infrasettimanale, al “Boschetto” contro Cassano Magnago. Un match dall’alto coefficiente di incertezza data la vicinanza delle due compagini in classifica. Le varesine, che annoverano fra le loro fila giocatrici di prim’ordine con la pivot azzurra Bianca Del Balzo (top scorer con 12 reti nella vittoriosa gara contro Cingoli), sono state protagoniste di un avvio di campionato “lento”, convertito poi in una rincorsa veloce verso le posizioni di vertice. L’Ariosto, reduce dalla vittoriosa trasferta in casa di Padova, è finalmente vicina ad avere a disposizione la rosa al gran completo. Oltre al rientro a disposizione dell’ala Chiara Ferrara, già protagonista in terra veneta con 4 reti, anche Martina Lo Biundo si è regolarmente allenata nelle giornate di lunedì e martedì. Chiara Ferrara: “È stato veramente emozionante tornare in campo dopo un periodo di pausa così lungo. Per me è un onore indossare la maglia dell’Ariosto e fare parte di questa squadra. La vittoria contro Cellini è stata una spinta in più ed è una buona motivazione per impegnarsi al massimo e dare il meglio di noi stessi. Con la squadra al completo penso che possiamo puntare alto nella classifica. Ci sono ancora tante partite e opportunità per dimostrare il nostro duro e intenso lavoro. Sono una giovane giocatrice e penso che ci sia ancora molto spazio per migliorare e tanto da imparare dalle mie compagne di squadra. Contro Cassano Magnago non sarà una partita facile, ma daremo il nostro meglio per aggiudicarci questa vittoria e prendere i due punti che per noi sono di grande importanza” .

PROGRAMMA 8^ GIORNATA (4-11-2020)

Oderzo vs Brixen

Cingoli vs Pontinia

Malo vs Mestrino

Ariosto Ferrara vs Cassano Magnago

Leno vs Padova

Nuoro vs Salerno

CLASSIFICA SERIE A BERTTA: Brixen 13, Oderzo 12, Mestrino 9, Salerno 8, Erice 8,

Pontinia 7, Cassano Magnago 6, Ariosto Ferrara 5, Malo 4, Cingoli 2, Leno 2, Padova 1, Nuoro 1.