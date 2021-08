ARIOSTO: ok con Koper

Vittoria, 35-22, all’esordio nel quadrangolare Trial

L’Ariosto Ferrara conferma, nella prima gara del “Quadrangolare Trial 2021”, le buone sensazioni mostrate nel triangolare disputato contro Mezzocorona e Malo vincendo e giocando una grande pallamano contro le slovene del Koper. Ritmo incessante e grande qualità offensive sono i tratti principali di un match dominato e vinto meritatamente nonostante quattro assenze pesanti che riducono all’osso le rotazioni possibili sugli esterni.

Coach Carlos Britos opta per uno “starting seven” con Villoslada fra i pali, Tanic, Fabbricatore e Crosta sugli esterni, Soglietti e Ferrara in ala e Marrochi a completare in pivot.

Primo tempo a totale senso unico: Ferrara spinge al massimo la seconda fase e trova un’alta

efficienza realizzativa, scavando un solco che si dilata sino al +11 (7-18) che mette fine alla prima

frazione di gioco.

Nella ripresa coach Britos effettua robuste rotazioni ma non cala la qualità di un gioco che porta a

ben 35 reti segnate in 50′ di gioco.

Torneo che entrerà nel vivo a partire da domani con tre gare in programma e l’esordio di Pontinia e

Mestrino.

TABELLINO

Koper vs Ariosto Pallamano Ferrara 22-35 (7-18)

Koper: Fidel, Bencic, Vatovec 7, Hilj 2, Teroz 4, Horvath 1, Kukaj, Arnautovic 1, Berzelak 1,

Maric 2, Matejicic 1, Babibc 1, Martic, Cupin 2, Cah. All. Zirdum

Ariosto Ferrara: Villoslada, Vitale, Crosta 4, Fabbricatore 5, Marrochi 7, Soglietti 5, Angelini 1,

Manfredini, Irone 2, Travagli 1, Tanic 5, Ferrara 3, Lo Biundo 2. All. Britos