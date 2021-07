ARIOSTO PALLAMANO: Camerani sul podio dei bomber

Terzo posto nella classifica marcatori nelle finali Under 15

Soddisfazione per la pallamano ferrarese, in particolare per l’Ariosto Ferrara, per la crescita dimostrata da un gruppo giovane e per il terzo posto del terzino mancino Tommaso Camerani che ha chiuso il torneo con una media di 7.7 reti/garala classifica marcatori delle Finali Under 15 disputate a Misano Adriatico nello scorso fine settimana:

CLASSIFICA MARCATORI FINALI SCUDETTO NAZIONALI UNDER 15

1. Andreas Spezia (Derthona Pallamano) 48 reti

2. Nejc Pajer (Trieste) 48 reti

3. Tommaso Camerani (Ariosto Ferrara) 46 reti

4. Andrea Salmini (Cassano Magnago) 45 reti

5. Biagio Marchioro (Malo) 43 reti

6. Daniele Di Simone (Pallamano Silvi) 41 reti

7. Federico Tresin (Derthona Pallamano) 41 reti

8. Chamod Yatawarage (Pallamano Aretusa) 39 reti

9. Davide Drandic (Cassano Magnago) 38 reti

10. Federico Di Tecco (Pallamano Silvi) 37 reti