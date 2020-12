ARIOSTO: PAREGGIO A LENO

25-25, tante emozioni e finale “thrilling”

Ariosto e Leno si dividono un punto a testa in una gara “tirata” e contraddistinta da tante emozioni e da un finale “thrilling”. Un pareggio che permette ad entrambe le compagini di muovere la classifica avvicinando il “giro di boa” della Serie A Beretta.

IL MATCH: Coach Carlos Britos, a caccia di un risultato utile ad allungare la striscia di risultati positivi, non snatura la propria matrice tattica e lancia un “sette” iniziale ormai consolidato con il chiaro intento di imprimere il ritmo alla gara. Il primo tempo, caratterizzato da una pallamano veloce e gradevole, si chiude con le ospiti in controllo del match ed in vantaggio di tre lunghezze, sul 13-16. Nella ripresa Leno, per vitare la “fuga” dell’Ariosto, alza i giri del motore in attacco mentre in difesa assume un atteggiamento più accorto, utile ad evitare i micidiali contropiedi di Soglietti (top scorer ferrarese con 6 reti) e compagne. Leno pareggia i conti a 17” dalla sirena conclusiva con un rigore trasformato da Kyryllova: coach Britos chiama time out per disegnare l’ultimo attacco della contesa che tuttavia non produce gli effetti sperati.

Un punto prezioso, che permette all’Ariosto di salire a quota 12 punti in classifica (alla media piena di un punto per gara), con all’orizzonte la gara interna contro Oderzo per concludere il 2020 .

TABELLINO

Leno vs Ariosto Ferrara 25-25 (13-16)

Leno: Andreani, Anelli, Bravi, Convalle, Costanzo 3, D’ambrosio, De Angelis 1, Francesconi 5, Kojic 2, Kyryllova 5, G.M. Lavagnini, M. Lavagnini, Pedrotti, Ramazzotti, Toninelli 1, Turina 8. All. G. Bravi

Ariosto Ferrara: Vitale, Rossignoli, Buhna, Crosta 5, Fabbricatore 3, Ferrara, Lo Biundo, Manfredini, Marrochi 2, Panayotova 5, Soglietti 6, Tanic 4, Verrigni. All. Britos

RISULTATI 12^GIORNATA

Erice vs Pontinia 28-26

Salerno vs Padova 35-16

Malo vs Cassano Magnago 30-27

Leno vs Ariosto Ferrara 25-25

Mestrino vs Brixen (rinviata)

Oderzo vs Cingoli (rinviata)

CLASSIFICA SERIE A BERETTA FEMMINILE: Salerno 18*, Brixen 17**, Oderzo 14***, Pontinia 13*, Ariosto Ferrara 12, Mestrino 10**, Erice 10**, Cassano Magnago 8**, Malo 8***, Leno 7, Cingoli 4*, Nuoro 2, Padova 1**.

*una gara in meno

** due gare in meno

***tre gare in meno