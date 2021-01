ARIOSTO: PARTE MALE IL 2021

Sconitta, interna, 27-34, con Erice

Ariosto ed Erice si affrontano a caccia di un posto nella top five e la voglia di iniziare col piede giusto il girone di ritorno.

Coach Carlos Britos opta per uno starting five composto da Anja Rossignoli fra i pali, Tanic, Panayotova e Verrigni sugli esterni; Fabbricatore e Capitan Soglietti sulle ali e Nina Buhna a completare.

Il match vede la partenza lanciata delle locali con Panayotova, Verrigni (alla prima da titolare in A1) e Fabbricatore a creare il primo break sul 4-1 dopo 3′. Il gioco veloce e la seconda fase spinta da entrambe le squadre, rende la gara equilibrata e spettacolare, anche se ricca di errori. Erice impatta sul 6-6 al 10′ con Perazic (mvp con 10 reti): Soglietti tenta invano di arginare il tentativo di fuga delle ospiti con due reti a cavallo fra il 12′ ed il 14′. A facilitare il compito di Erice è tuttavia l’esclusione di Marrochi: con l’uomo in meno in campo, l’ex centrale Rajic trova tutto lo spazio necessario per armare le proprie terzine e propiziare il massimo vantaggio sul 9-12 al 22′.

Coach Britos mescola le carte e trova nella sua panchina una Vitale in più per chiudere la porta: la giovane estrema difensore bolognese realizza tre parate di grande caratura che agevolano l’aggancio sul 15-15, punteggio che chiude il primo tempo.

Nella ripresa la partenza illude Ferrara: Panayotova strappa sul 17-15 prima che Coppola e Terenziani decidano di salire in cattedra. Al 41′, sul 23-23, si registra lultima parità del match: Erice, nonostante le rotazioni limitate, capitalizza in maniera cinica tutte le superiorità numeriche causate da esclusioni momentanee locali e chiude sul 27-34 che vale la prima vittoria del 2021 e l’accesso aritmetico alle Finals di Coppa Italia.

Ariosto Ferrara vs Handball Erice 27-34 (15-15)

Ariosto Ferrara: Vitale, Rossignoli, Buhna, Crosta 1, Fabbricatore 4, Ferrara, Lo Biundo, Manfredini, Marrochi 4, Ottani, Panayotova 5, Soglietti 7, Tanic 5, Verrigni 1. All. Briatos

Erice: Iacovello 1, Benincasa 2, Coppola 5, Marino, Martinez 1, Amodio, Nangano, Natale 2, Perazic 10, Podariu, Priolo, Rajic 5, Terenziani 7, Tisato. All. Gonzalez