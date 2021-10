ARIOSTO: per l’A2 esordio con Mestrino

Sabato, alle 16.00, al Palaboschetto

Prenderà il via Sabato 16 Ottobre il campionato di Serie A2 femminile. Quattro Gironi con 27 squadre ai nastri di partenza, a caccia di un posto nella prossima Serie A Beretta. L’Ariosto Pallamano competerà, come nelle precedenti due stagioni, con un collettivo giovane e collaudato che avrà l’obiettivo di mettere tanti minuti nelle gambe per essere, anche se non in corsa per la promozione, serbatoio sempre più pronto per la prima squadra. Un roster tutto composto da “millennials” che inizia la stagione con ambizione e voglia di competere ai vertici.

L’esordio delle emiliane sarà interno, al “Pala Boschetto” con fischio d’inizio alle ore 16, contro Mestrino.

In piena osservanza delle attuali normative vigenti in materia di distanziamento e prevenzione del contagio da Covid -19, sarà consentito l’accesso a 300 spettatori circa (65% della capienza nominale) con ingresso gratuito esibendo “Green Pass” valido e rendendosi disponibile alla rilevazione della temperatura corporea