ARIOSTO: rinviate le gare con Brixen e Casalgrande

Originariamente programmate il 22 e 26 gennaio. Giara torna recupera con Torri l’8 febbraio



La Società Ariosto Pallamano Ferrara rende noto che le sfide contro Brixen e Casalgrande, originariamente previste rispettivamente per i prossimi 22 e 26 Gennaio 2022 e valevoli per i primi due turni del girone di ritorno della Serie A Beretta, sono state rinviate ed ora in attesa di essere riprogrammate dalla Federazione.

La squadra proseguirà al “Pala Boschetto” regolari sedute d’allenamento in preparazione della gara di campionato interna contro Leno prevista per il prossimo Sabato 29 Gennaio alle ore 17.30.

Per quanto riguarda l campionato di serie A2 maschile, il recupero di Torri Giara Assicurazioni, partita che non è stata disputata lo scorso 22 dicembre, è stato fissato per il prossimo febbraio.