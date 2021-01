ARIOSTO: riparte anche l’A2

Domenica pomeriggio, con Grosseto

Tempo di esordi anche per la Serie A2. La seconda squadra dell’Ariosto, ricca di giovani prodotti del vivaio ferrarese, si appresta ad esordire nella seconda categoria nazionale nel match interno contro Grosseto. Il match, previsto per Domenica 10 Gennaio alle ore 16, sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook ufficiale della società.

Coach Carlos Britos potrà così testare il lungo lavoro di preparazione realizzato nella seconda parte dell’anno 2020 che ha visto una forzata astinenza dal campo a causa dell’emergenza coronavirus. Chiusura della regular season il prossimo 15 maggio con la sfida interna all’Oderzo.

CALENDARIO 2020-2021 / SERIE A2

1^giornata: Ariosto vs Grosseto (10/1 alle ore 16)

2^ giornata: Padova vs Ariosto (17/1 alle ore 18)

3^ giornata: Ariosto vs Mugello (24/1 alle ore 16)

4^ giornata: Arcobaleno vs Ariosto (30/1 alle ore 20.30)

5^ giornata: Ariosto vs Chiaravalle (6/2 alle ore 17)

6^ giornata: Ariosto vs Tushe Prato (20/2 alle ore 17)

7^ giornata: Oderzo vs Ariosto (28/2 alle ore 17.30)

8^ giornata: Grosseto vs Ariosto (6/3 alle ore 18.30)

9^ giornata: Ariosto vs Padova (14/3 alle ore 16)

10^ giornata: Mugello vs Ariosto (28/3 alle ore 16)

11^ giornata: Ariosto vs Arcobaleno (11/4 alle ore 16)

12^ giornata: Chiaravalle vs Ariosto (25/4 alle ore 15.30)

13^ giornata: Ariosto vs Tushe Prato (9/5 alle ore 18.15)

14^ giornata: Oderzo vs Ariosto (15/5 alle ore 17)

*Tutte le gare interne saranno trasmesse in diretta, in chiaro sulla pagina facebook ufficiale della società)

ROSTER 2020-2021

Gabriela Vitale (Gk)

Alessia Domi (Gk)

Anna Scaramitta (Centrale)

Costanza Pavanini (Centrale)

Nina Buhna (Pivot)

Angelica Manfredini (Pivot)

Emma Travagli (Ala Sx)

Chiara Ferrara (Ala Sx)

Maddalena Lapi (Ala Sx)

Sofia Taddei (Terzino Sx)

Chiara Chirollo (Terzino Sx)

Sara Ottani (Terzino Dx)

Annamaria Irone (Terzino Dx)

Elena Angelini (Ala Dx)

Staff

Carlos Britos (Head Coach)

Katia Soglietti (Coach)

Giovanni Stampi (dirigente)