ARIOSTO: riprendono i cosi di “Pallamano Integrata”

La società Ariosto Pallamano Ferrara rende noto che sono ricominciati, presso il “Pala Boschetto” di Ferrara i corsi legati al Progetto “Pallamano Integrata”, realizzato in collaborazione con l’Associazione cittadina “Lo Specchio”.

Dopo oltre un anno di assenza dal campo, la ripresa è stata caratterizzata dall’enorme entusiasmodei ragazzi ed anche dei loro istruttori.

Per info in merito al progetto ed alle attività contattare il numero 348 324 0907 (Katia)