ARIOSTO: riprendono le giovanili

E partono i corsi di di avviamento alla pallamano per gli Under 17

La società Ariosto Pallamano Ferrara rende noto che, a partire da Lunedì 23 Agosto ricomincerà l’attività delle selezioni maschili Under13, Under 15 e Under 17. Contestualmente la società metterà a disposizione corsi di avviamento (per tutti gli Under 17) per tutta la settimana ai seguenti orari e nei seguenti impianti:

“Pala Boschetto” (Via De Marchi 4): Lunedì 23 Agosto 17 – 18.30 // Giovedì 26 Agosto ore 17.18.30

Palestra Comunale Masi Torello (Piazzale Primavera 44020 Masi Torello, Emilia-Romagna): Martedì 24 Agosto 18 – 19.30 // Mercoledì 25 Agosto 18-19.30)