ARIOSTO SCONFITTA DA PONTINIA, CHE SI AGGIUDICA IL QUADRANGOLARE

Buona prova delle ferraresi, in una gara condizionata dalle tante assenze

Tante emozioni e tanta pallamano nel weekend ferrarese che ha visto la Pallamano Pontinia vincere il “Quadrangolare Trial 2021”. Tre vittorie in altrettante gare giocate per le ragazze di coach Nasta, che valgono come una certificazione di buona condizione in vista dell’ormai prossimo avvio della stagione 2021-2022. Per l’Ariosto un buon test, disputato con quattro pesantissime assenze che hanno di fatto azzerato le possibili rotazioni sugli esterni: ai box infatti Martina De Santis, Carlotta Poderi, Paula Visentin e Mari Tomova.

Nella gara mattutina Pontinia estromette Mestrino dalla corsa al primato del torneo vincendo in rimonta con il punteggio di 21-25. Ancora protagonista Podda, con otto reti messe a referto, in una ripresa dominata dalle laziali e chiusa con una meritata vittoria per 25-21.

Nella decisiva gara del pomeriggio la partenza della squadra di coach Nasta è di quelle importanti:

l’Ariosto resta attaccata al match pur dovendo costantemente rincorrere: dopo i primi 30′ il punteggio vede le ospiti avanti con il punteggio di 12-15. Brutta tegola per le laziali è rappresentata dall’infortunio del terzino ed ex della gara Marinela Panayotova, uscita anzitempo a causa di una caduta rovinosa lesiva per la caviglia. Nella ripresa la gara non cambia: i tanti minuti disputati dalle ragazze di coach Britos in tre giorni, con poche rotazioni disponibili, si fanno sentire e l’attacco perde lucidità non riuscendo ad impedire l’allungo decisivo a Pontinia che si aggiudica così match e manifestazione.

TABELLINO GARA 5

Pallamano Mestrino vs Pallamano Pontinia 21-25 (12-10)

Mestrino: Biondani 2, Casarotto, Chiarotto, Lucarini 2, Luchin, Pugliese 8, Shima, Stefanelli 2,

Rauli 2, Sabbioni 3, Brunetti 2, Campagnaro, Casetti. All. Lucarini

Pontinia: Barbosu 1, Bassanese 2, Bianchi 1, Colloredo 2, Conte, Davoli, Di Giugno, Di Prisco,

Geminiani, Panayotova 4, Podda 8, Ramazzotti, Rueda, Squizzato 7. All. Nasta

TABELLINO GARA 6

Ariosto Pallamano Ferrara vs Pontinia 19-24 (12-15)

Ariosto Pallamano Ferarra: Villoslada, Vitale, Crosta 2, Fabbricatore 2, Marrochi 1, Soglietti 5,

Angelini 1, Manfredini 2, Irone, Travagli 1, Tanic 4, Ferrara 1, Lo Biundo. All. Britos

Pontinia: Barbosu 2, Bassanese 2, Bianchi, Colloredo 5, Conte 4, Davoli, Di Giugno, Di Prisco,

Geminiani, Panayotova 4, Podda 9, Ramazzotti, Rueda 3, Squizzato 2. All. Nasta

CLASSIFICA FINALE “QUADRANGOLARE TRIAL 2021”: Pontinia 6, Ariosto Pallamano

Ferrara 3, Mestrino 3, Koper 0.