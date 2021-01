ARIOSTO: si riparte con Erice

Inizio di 2021 con sfida di alta classifica

Al “Pala Boschetto” arriva l’Handball Erice, reduce da tre vittorie consecutive ed insediatasi stabilmente nelle zone nobili della graduatoria. Coppola, Podda, Guerra e la ex Ana Rajic sono solamente alcune delle bocche da fuoco della compagine allenata da coach Fernando Gonzalez.

Ferrara, sfiorato l’accesso alle Finals di Coppa Italia, riparte nel girone di ritorno con la voglia di cogliere il prima possibile la salvezza, proseguire nel percorso di crescita di un gruppo giovane ma sempre più affiatato e possibilmente togliersi qualche soddisfazione contro compagini costruite per altri obiettivi.

Carlos Britos (coach Ariosto): “Abbiamo chiuso il girone d’andata con un bilancio positivo nonostante un avvio contraddistinto dalla necessità di amalgamare un gruppo fortemente ringiovanito e rinnovato. Posso dirmi soddisfatto di come le ragazze si sono sottoposte con impegno e professionalità ai carichi di lavoro non indifferenti ai quali le abbiamo sottoposte io ed il mio staff.

Erice è una neopromossa solamente sulla carta. Si tratta di un collettivo forte, ben assemblato e ben allenato con doverose ambizioni di alta classifica. Una squadra rafforzata, rispetto alla gara d’andata, che ci metterà nella necessità di mettere in campo una prova con limitata possibilità di errori per provare a cogliere punti preziosi per la nostra classifica. Arriviamo col gruppo al completo: questo sarà un vantaggio e avrò possibilità di ruotare nel corso della partita e giocare la nostra pallamano fatto di ritmo e ricerca di contropiedi veloci”.

PROGRAMMA 1^GIORNATA DI RITORNO

Ariosto Ferrara vs Erice (Prandi-Ambrosetti)

Pontinia vs Salerno

Cingoli vs Malo

Nuoro vs Brixen

Leno vs Oderzo

Cassano Magnago vs Mestrino

CLASSIFICA SERIE A BERETTA: Salerno 20, Brixen 17**, Oderzo 16**, Pontinia 15, Erice 14, Mestrino 14, Ariosto 12, Cassano Magnago 8*, Malo 8, Leno 7, Nuoro 4, Cingoli 4, Padova 1.