ARIOSTO: spareggio salvezza a Malo

Scontro diretto, la squadra di Britos alla ricerca della prima vittoria stagionale per lasciare l’ultimo posto solitario

Scontro salvezza con punti pesantissimi in palio in terra veneta nel fine settimana. L’Ariosto Ferrara va a caccia di una vittoria, la prima stagionale, in grado di scacciare la crisi di risultati e con il chiaro fine di muovere una classifica sempre più complicata. I buoni segnali offensivi, emiliane forti del 3° attacco assoluto del campionato (dietro solo a Salerno e Bressanone) con una media di 30 reti esatte per gara, sono costantemente resi vani dalla peggior difesa in assoluto del massimo campionato. Un ossimoro che urge risolvere in tempo strettissimi per dare una sterzata ad un campionato nato con ben altri obiettivi stagionali.

Per cogliere i primi punti della stagione a capitan Soglietti e compagne servirà una prova di grande compattezza contro una squadra con qualche difficoltà realizzativa, ultimo attacco (meno di 20 reti per partita) al quale fa da contraltare la 5^ miglior difesa. Due squadre completamente agli antipodi, per caratteristiche, che si sfidano con due “bocche da fuoco” su tutti: Mari Tomova da una parte (5^ in classifica marcatori della Serie A Beretta con 40 reti) e Giorgia Dalle Fusine (26 centri sinora) dall’altra.

STATISTICHE

Malo

Posizione: 10°

Punti: 2 (1V; 5S)

Reti segnate: 114 (19 reti per gara)

Reti subite: 155 (25.8 reti per gara)

Ariosto Ferrara

Posizione: 12°

Punti: 0 (0V; 6S)

Reti segnate: 180 (30 reti per gara)

Reti subite: 202 (33.7 reti per gara)

PROGRAMMA 7^ GIORNATA (6/11/2021)

Erice vs Brixen

Salerno vs Leno

Guerriere Malo vs Ariosto Ferrara (Diretta ELEVEN SPORT dalle ore 18)

Mestrino vs Mezzocorona

Casalgrande vs Pontinia

Cellini Padova vs Cassano Magnago

CLASSIFICA SERIE A BERETTA FEMMINILE: Brixen 12, Jomi Salerno 11, Mestrino 10, Pontinia 8, Casalgrande 8, Erice 7, Cellini Padova 5, Cassano Magnago 4, Leno 3, Guerriere Malo 2, Mezzocorona 2, Ariosto Ferrara 0.