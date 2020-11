ARIOSTO: sul campo del Pontinia per il centro classifica

A Caccia del tris per il salto di qualità

Reduce da due vittorie consecutive contro Padova e Cassano Magnago, l’Ariosto raduna le forze e si appresta ad affrontare la delicata trasferta in casa dell’ambiziosa neo promossa Pontinia.

Qui Ariosto: Coach Britos si gode un roster finalmente al completo con possibilità di ampliare il

minutaggio medio delle giocatrici schierabili. Recuperata completamente Lo Biundo che, dopo la

prima convocazione dello scorso mercoledì, sarà a disposizione del tecnico emiliano. Unici dubbi

per lo starting seven riguardano l’ala sinistra, con Chiara Ferrara e Luciana Fabbricatore in

ballotaggio e la casella di pivot con Nina Buhna e Fer Marrochi in pre allarme.

Qui Pontinia: Dopo quattro giornate caratterizzate da un solo punto totalizzato, ma ad onor del

vero affrontando le più quotate ed attrezzate compagini della massima serie, la compagine di coach

Nasta ha decisamente messo il “turbo” vincendo ben quattro gare consecutivamente superando,

nell’ordine, Padova, Cassano Magnago, Nuoro e Cingoli. Una selezione costruita per non sbagliare

la prima storica stagione di Serie A a girone unico che vede in Put e Barbosu le giocatrici di

maggior calibro.

Martina Crosta (Terzino Ariosto Ferrara): “La stanchezza c’è ma vale per tutte le squadre della

Serie A. La nostra fortuna è quella di aver ritrovato il roster al gran completo proprio nel primo

“tour de force” della stagione. La squadra finalmente gira e stiamo trovando una nostra dimensione,

con un entusiasmo che è cresciuto anche grazie ai risultati. Siamo una compagine giovane ma

ambiziosa: non ci poniamo limiti di classifica ma affrontiamo un impegno alla volta per non

disperdere inutili energie mentali e nervose. Pontinia è una squadra forte fra le più in forma nelle

ultime cinque giornate. Sono un avversario da rispettare al massimo ma al contempo da affrontare

con la giusta dose di spregiudicatezza”.

PROGRAMMA 9^ GIORNATA

Pontinia vs Ferrara

Cingoli vs Nuoro

Cassano Magnago vs Leno

Mestrino vs Salerno

Brixen vs Erice

Padova vs Oderzo

CLASSIFICA SERIE A BERETTA: Brixen 15, Oderzo 12, Salerno 10, Mestrino 9, Pontinia 9,

Erice 8, Ariosto Ferrara 7, Cassano Magnago 6, Malo 4, Leno 4, Cingoli 2, Padova 1, Nuoro 1.