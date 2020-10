ARIOSTO: test a Casalgrande

Collaudo in concomitanza con il turno di riposo del campionato

La società Suncini Ariosto Ferrara, ottimizzando il turno riposo che il calendario concede nel weekend della settimana in corso, sosterrà un test match al “Pala Keope” di Casalgrande in data Venerdì 16 Ottobre alle ore 19. Il match si terrà a porte chiuse, interdetto anche ai possessori della “cardd” annuale che permette, in maniera contingentata l’ingresso ad una piccola rappresentanza di pubblico in occasione delle gare di campionato della formazione reggiana. Nessuna defezione per coach Carlos Britos che potrà giostrare a piacimento tutte le effettive del roster 2020-2021.