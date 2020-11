ARIOSTO: travolto Cingoli

Il 31 a 18 finale testimonia la netta supremazia ferrarese

Terza vittoria nelle ultime quattro giornate per l’Ariosto che scala la classifica e sale al 6° posto a -1 da un Mestrino fermato a Nuoro.

Coach Carlos Britos opta per uno “starting seven” formato da Anja Rossignoli fra i pali, Marjana Tanic, Martina Crosta e Fer Marrochi sugli esterni, Luciana Fabbricatore e Capitan Soglietti sulle ali ed Angelica Manfredini a completare in pivot.

La gara inizia contraddistinta da tanti errori nella gestione del pallone. Sia Tanic che Ciattaglia, playmaker delle contendenti in campo, tentano costantemente di velocizzare i rispettivi attacchi collezionando una lunga serie di inversione di possessi. Al 14′ il match vede l’Ariosto, pur sempre avanti, ma tallonata da una Cingoli trascinata dalla buona partenza di Lenardon. L’equilibrio si spezza in maniera repentina: dal 6-5 del 15′, l’Ariosto piazza con Marrochi il primo break che vale l’8-5. Le tre reti di vantaggio permangono sino al 27′ quando Crosta mette alle spalle della positiva Battenti il pallone del 13-9. Negli ultimi tre minuti altro parziale di 3-1, griffato Fabbricatore-Panaiotova che permette alle locali di andare negli spogliatoi sul 16-10.

Nella ripresa gara senza storia: le rotazioni di maggior qualità dalla panchina permettono alle ragazze di coach Britos di scavare il vuoto. Buhna è grande protagonista con 5 reti tutte nella seconda metà di gara: Ferrara gestisce e accelera a piacimento concedendo in 18′ di ripresa solamente tre reti alle ospiti. Il ritmo costante e convinto, fortemente richiesto da coach Britos nel pre partita, è applicato alla lettera da una squadra che doppia più volte le avversarie prima di chiudere, alla sirena, con il 31-18 finale che porta in dote due punti dolcissimi.

Prossimo appuntamento in calendario, per capitan Soglietti e compagne prima della sosta, è calendarizzato per Sabato 21 Novembre sempre al “Boschetto” contro una Nuoro in salute e capace di imporre un pareggio all'”EuroMestrino”.

TABELLINO

Ariosto Ferrara vs Cingoli 31-18 (16-10)

Ferrara: Rossignoli, Vitale, Tanic 1, Fabbricatore 5, Ferrara, Lo Biundo 1, Panaiotova 4, Manfredini, Ottani, Buhna 5, Marrochi 6 Soglietti 3, Crosta 4, Verrigni 2. All. Britos

Cingoli: Danti, Battenti, Bartrolucci 3, Cappelli 1, Ciattaglia 3, Cipolloni, Cristalli 2, Faris 1, Lenardon 4, Mariniello 1, Torelli, Velieri 3. All. Analla

ALTRI RISULTATI

Erice vs Padova (Rinviata)

Oderzo vs Cassano Magnago (Rinviata)

Malo vs Brixen (Rinviata)

Nuoro vs Mestrino 22-22

Ariosto Ferrara vs Cingoli 31-18

Leno vs Pontinia –

CLASSIFICA SERIE A BERETTA: Brixen 17, Oderzo 14, Salerno 12, Pontinia 11, Mestrino 10, Ariosto Ferrara 9, Erice 8, Cassano Magnago 8, Malo 4, Cingoli 4, Leno 4, Nuoro 2, Cellini Padova 1.