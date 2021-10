ARIOSTO: tre in Nazionale

Manfredini, De Santis i Under 19 e Tomova con la rappresentativa bulgara

La Società Ariosto Pallamano Ferrara ha reso note le convocazioni nella Nazionale Under 19 femminile delle atlete: Angelica Manfredini e Martina De Santis.

Le ragazze saranno impegnate dal 3 all’11 Ottobre in uno Stage formativo presso la “Casa della Pallamano” di Chieti ed effettueranno in questo lasso temporale due test match.

Contestualmente anche la terzina bulgara Mari Tomova ha risposto presente alla chiamata della sua Selezione Nazionale. Le tre ragazze torneranno a disposizione di coach Carlos Britos a partire da Martedì 12 Ottobre 2021.