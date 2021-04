ARIOSTO: tutto facile per le ragazze dell’A2 a Chiaravalle

Vittoria di larga misura, 42-29, e aggancio al comando della classifica a Prato e Mugello

Nel posticipo della 5^ giornata di ritorno, slittamento reso necessario dall’innesto in corsa del recupero fra Ariosto e Pontinia (Serie A Beretta) in data Domenica 25 Aprile, le ragazze di coach Carlos, pur con le rotazioni al minimo, espugnano il palazzetto di Chiaravalle tornando momentaneamente in vetta alla classifica del Girone C.

Dopo un primo tempo di studio e gestione delle risorse fisiche e mentali, capitan Pavanini e compagne rompono gli indugi nella ripresa e, trascinate da una scatenata Chiara Ferrara,ì Mvp con 13 reti messe a referto, colgono una preziosa e larga vittoria con il punteggio di 29-42.

Prossimo impegno per la seconda selezione targata Ariosto, è previsto per il prossimo 9 Maggio, alle ore 18.15: si tratta dello spareggio per il primo posto da disputare in casa di Prato, valido per la penultima giornata di regular season.

TABELLINO

Chiaravalle vs Ariosto Pallamano Ferrara 29-42 (15-19)

Chiaravalle: Aquili, Ballabio, Costantini 3, Gurau 3, Lombardella 11, Manfredi 4, Mariniello 3, Paialunga, Pellonara, Pigliapolo 2, Ricci, Rivera, Simonetta 2, Sparta, Tanfani, Tonti 1. All. Fradi

Ariosto Ferrara: Domi, Vitale, Buhna 8, Chirollo 7, Ferrara 13, Lapi 4, S. Ottani, V. Ottani 5, Scaramuzza 2, Pavanini 3. All. Britos-Soglietti

CLASSIFICA SERIE A2 – GIRONE C: Tushe Prato 18, Ariosto Ferrara 18, Mugello 18, Padova 16, Oderzo Musile 10, Chiaravalle 7, Grosseto 4, Pallamano Arcobaleno 1.