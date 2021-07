ARIOSTO: Villoslada Palacios è il nuovo portiere

Spagnola, ventiduenne, ma con varie espereinza alle spalle

La società Ariosto Pallamano Ferrara ha comunicato di aver positivamente concluso le trattative per assicurarsi le prestazioni sportive dell’estremo difensore classe ’99 Marta Villoslada Palacios.

Marta, portiere spagnolo di 21 anni, vanta un’esperienza di tutto rispetto in patria avendo vestito le casacche rispettivamente e nell’ordine di:

20-21 Handball Benindorm

19-20 Handball Palencia

18-19 Cleba Handball Club Leon

17-18 Lagunak Handball Club Pamplona

16-17 Lizarreria Handball Clib Estrella

15-16 Almeria

14-15 Castellon

13-14 Gijon

12-13 Murcia



Felice della celere e positiva riuscita della trattativa che la porterà in Italia, per la sua prima esperienza fuori dai confini nazionali, Marta ha rilasciato la seguente dichiarazione:

Spa: “Estoy muy contenta y feliz por la oportunidad , deseando aprender y aportar al equipo , creo que va a ser un gran año.

Es un nuevo reto para mi , con muchísima ilusión por lo que está por llegar”.

Ita: “Sono molto felice e felice per l’opportunità, voglio imparare e contribuire alla squadra, penso che sarà una grande stagione. È una nuova sfida per me, che non vedo l’ora di affrontare con grande entusiasmo per quello che verrà“.