ARIOSTO: vittoria e sorpasso su Cassano

Successo, 32-27, e settimo posto in classifica

L’Ariosto, per la prima volta in stagione al completo, ingrana la “seconda” cogliendo una preziosa vittoria interna contro Cassano Magnago che fa seguito a quella colta in trasferta, lo scorso weekend, a Padova. In una gara ben giocata, e condotta sin dalle prime battute di gioco, si segnala una robusta prova corale con Soglietti top scorer per l’Ariosto e Rossignoli Mvp.

Coach Carlos Britos opta per uno “starting seven” composto da Anja Rossignoli fra i pali, Marjana Tanic, Martina Crosta e Marinela Panaiotova sugli esterni, Luciana Fabbricatore e capitan Soglietti in ala e Nina Buhna in pivot.

Il primo tempo è caratterizzato da un sostanziale equilibrio sino al 23′, con i portieri Rossignoli e Betrolino in grande evidenza. A rompere gli equilibri ci pensano Soglietti e Marrochi creando il primo break sul 11-8. Il divario si dilata sensibilmente al 30′, con le squadre che vanno negli spogliatoi sul 14-9 in favore delle locali e le varesine aggrappate al match grazie alle parate di Bertolino ed alle reti di Del Balzo e Cobianchi.

Nella ripresa anche Panaiotova entra prepotentemente in partita, alzando il livello della difesa e segnando 3 reti nei primi minuti della seconda frazione. Dopo 7′ le locali piazzano l’allungo che pare indirizzare la gara con il punteggio che lievita sino al 17-12. Il massimo vantaggio tuttavia arriva a 10′ dal termine con il +8 (27-19) che pare essere il definitivo sipario al match. Cassano invece, passando alla difesa alta, a uomo, erode buona parte del vantaggio in pochi scambi rientrando, grazie a Del Balzo ed a Ponti, sino al -4, sul 28-24. Rossignoli, Fabbricatore e Soglietti blindano il risultato e l’Ariosto festeggia per due punti preziosi in chiave classifica.

Prossimo appuntamento per le ragazze di coach Carlos Britos è calendarizzato per sabato 7 Novembre alle ore 18 contro Pontinia.

TABELLINO

Ariosto Ferrara vs Cassano Magnago 32-27

Ferrara: Rossignoli, Vitale, Buhna 4, Crosta 5, Fabbricatore 2, Ferrara 1, Lo Biundo, Manfredini, Marrochi 6, Ottani, Panaoitova 4, Soglietti 8, Tanic 2, Verrigni. All. Britos

Cassano Magnago: Bertolino, Milosevic, Brogi 1, Cobianchi 9, Del Balzo 9, Ferrazzi 1, Gozzi 1, Laita, Milan, Montoli 1, Piatti 1, Ponti 3, Romualdi, Zanellini 1. All. Milosevic

ALTRI RISULTATI

Oderzo vs Brixen 18-28

Cingoli vs Pontinia 22-31

Malo vs Mestrino (rinviata)

Leno vs Padova

Nuoro vs Salerno (rinviata)

CLASSIFICA SERIE A BERETTA: Brixen 15, Oderzo 12, Mestrino 9, Pontinia 9, Salerno 8, Erice 8, Ariosto Ferrara 7, Cassano Magnago 6, Malo 4, Leno 2, Cingoli 2, Cellini Padova 1, Nuoro 1.