“Arrivo in ritardo per le prove Ciao Ciao Ieie e Noemi” al Summer festival – VIDEO

Venerdì 2 luglio, nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, presentato l’evento: “Arrivo in ritardo per le prove Ciao Ciao Ieie e Noemi” in programma domenica 4 luglio, in piazza Trento Trieste a Ferrara, nell’ambito del “Ferrara Summer Festival 2021”.

All’incontro con la stampa sono intervenuti:

-Matteo Fornasini, Assessore al Turismo Comune di Ferrara;

-Gian Luca Roma, Presidente Associazione Arrivo in ritardo per le prove Ciao Ciao Ieie;

-Giulia Sangiorgi, Segretaria Associazione Arrivo in ritardo per le prove Ciao Ciao Ieie;

-Fabrizio Arrigoni, Comitato AIRC Emilia Romagna;

-Marcella Zappaterra, Consigliera regionale Emilia-Romagna;

-Alessandro Vacchi, Vicesindaco del Comune di Portomaggiore;

-Giuseppe Alesci, Assessore all’Istruzione del Comune di Portomaggiore;

-Enrico Menegatti, Responsabile Comunicazione Spal Ferrara.



Nel corso della conferenza stampa l’assessore al Turismo del Comune di Ferrara Matteo Fornasini ha ringraziato gli organizzatori per aver scelto di spostare il loro evento a Ferrara, dopo le sette edizioni realizzate a Portomaggiore.

“E’ un momento molto importante per la nostra città – ha dichiarato Fornasini – finalmente possiamo ripartire dopo un lungo periodo complicati e lo stiamo facendo con una ricca programmazione di eventi a cui abbiamo lavorato con impegno negli ultimi mesi. Iniziative come quella organizzata dall’associazione ‘Arrivo in ritardo per le prove…Ciao Ciao Ieie’ portano lustro alla nostra città e sono felice che all’interno del cartellone del Ferrara Summer Festival ci sia anche una serata dedicata alla beneficenza”.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

L’Associazione “Arrivo in ritardo per le prove…Ciao Ciao Ieie” nasce in memoria di Raffaele Roveri, musicista e virtuoso della chitarra originario di Portomaggiore, che il cancro ci ha portato via poco più che quarantenne. Dal 2013 ad oggi, abbiamo organizzato ogni anno un Tribute Live Show al Teatro Smeraldo di Portomaggiore, il cui intero incasso a offerta libera è stato devoluto a favore della ricerca, in particolare alla Fondazione AIRC Comitato Emilia Romagna.

Come mai a Ferrara?

La scelta, di spostarci in Piazza a Ferrara, non è solo per ingrandire sempre di più l’evento e portare avanti i nostri principi di amicizia e solidarietà uniti alla musica, bensì è volta a raggiungere un risultato migliore in sostegno della ricerca contro il cancro.

La struttura dello show:

Il preshow, prima dell’esibizione del super ospite Noemi, sarà presentata da Gianluca Roma, Andrea Poltronieri e Paolo Franceschini.

Insieme alle storiche band dell’Associazione Ultrazone, Maverock e Fresh About ci sarà infatti il ritorno del Made In Fe, lo storico show ferrarese con Poltronieri, Franceschini, l’attrice Roberta Marrelli e la band 60 lire.

Tra gli ospiti speciali della serata avremo di nuovo con noi Simone Finetti di Masterchef e il grande Fabio Zaffagnini, fondatore di Rockin’1000.

Chiuderà la serata lo show di Noemi.

I biglietti sono ancora disponibili presso i punti vendita abilitati Ticketone e presso il Botteghino Ufficiale del Ferrara Summer Festival in Piazza.

Main Sponsor dell’Evento:

Stefano e Paola, dal 2001 ad oggi, portano avanti un progetto lavorativo con impegno e diligenza. Ed è proprio grazie alla costanza e il continuo migliorarsi, seguendo i mutamenti del mercato, che Masi Conditioners oggi vanta grandi risultati in Italia e all’estero. L’azienda produce kit di climatizzatori, condizionatori e riscaldatori per tutte le macchine operatrici e carrelli elevatori presenti sul mercato.

Presentazione Maglie Autografate per Aste Online:

Domenica 4 luglio sarà aperta l’asta di beneficenza x la vendita due maglie autografate . L’asta durerà fino a domenica 18 luglio e potrà essere seguita tramite il nostro sito web www.ciaociaoieie.com

I rilanci potranno essere fatti solamente per messaggio privato ai canali ufficiali dell’Associazione.

Il ricavato andrà ad aggiungersi all’obiettivo della Borsa di studio per la ricerca.

Prima Maglia all’asta: Oscar Massei

Seconda Maglia all’asta: Nicolò Melli di Dallas Maveriks autografata da tutta la squadra di cui abbiamo anche un video messaggio.

