Artigiani in cammino lungo la ‘via della Lana e della Seta’: il progetto del ferrarese Marco Pigozzi

Un viaggio a piedi, da Bologna a Prato, lungo la via della Lana e della Seta, per raccontare e scoprire se stessi e la propria creatività, rimettendosi in sintonia con la natura e la storia dei nostri Appennini e riscoprendo il background della propria attività di artigiani artisti. Un viaggio che tutti potranno seguire attraverso i profili social dei quattro partecipanti, in cui verranno postate storie, immagini, riflessioni, brevi video.

E’ “Artigiani in cammino”, il nuovo progetto lanciato da Marco Pigozzi, Presidente di Cna Ferrara artigianato artistico e titolare del marchio “Pig’OH gioielleria alternativa”, insieme a tre colleghi: Ilaria Bencivenni (La Botteghilla di Sasso Marconi), Laura Lunardi (BlackMilk di Busto Arsizio) e Andrea Brembati (Redroom di Milano). Il percorso che hanno scelto, di 130 chilometri, parte il 10 giugno dalla Piazza Maggiore a Bologna e si conclude davanti al Duomo di Prato il 16 giugno. Verrà affrontato suddividendo il tragitto in sei tappe di circa 20 chilometri ciascuna.

“Il percorso – spiega Pigozzi – è stato inaugurato nel 2018, quindi è relativamente recente. Consideriamo questo progetto un itinerario esperienziale, che ci permetterà, tappa dopo tappa, di raccontare ciò che ci accadrà intorno ma anche di parlare di noi stessi, dei nostri progetti, delle nostre aspirazioni creative. Chi opera nell’artigianato artistico, come noi, ha necessariamente un rapporto speciale con la natura e con la realtà delle cose. Questa settimana di cammino ci permetterà di ricostruire questo rapporto rendendo disponibili a tutti le nostre esperienze”.

Gli “artigiani in cammino” infatti racconteranno il proprio itinerario esperienziale tramite i propri profili Facebook e Instagram, postando riflessioni, esperienze, storie, immagini, video: “Artigiani in cammino è un viaggio fisico, da cui trarremo esperienze di cui fare tesoro per noi stessi e per la nostra attività. Le piattaforme social ci permetteranno di mettere in comune queste esperienze con tutti coloro che vorranno seguirci”.

Questi i profili social su cui gli artigiani in cammino posteranno:

Marco Pigozzi Pig’OH

https://www.facebook.com/pigohgioielli/

https://www.instagram.com/artepigoh/

Ilaria La botteghilla

https://www.instagram.com/labotteghilla/

https://www.facebook.com/labotteghillaaccessori

Andrea Redroom

https://www.instagram.com/redroom_store/

https://www.facebook.com/redroom2013

Laura Blackmilk

https://www.instagram.com/blackmilkfattoamano/

https://www.facebook.com/blackmilkhm

(Foto grande da snapitaly.it)