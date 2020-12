ASCOLI-SPAL 2-0 (28′ e 75′ Sabiri)

Prestazione incolore della squadra di Marino, priva di idee e raramente in grado impensierire un avversario alla vigilia con 20 punti in meno. Ancora difficoltà sul piano dell’interpretazione della gara, in trasferta. Nelle ultime cinque partite solo un gol. Non sembra casualmente

ASCOLI: Leali; Corbo, Brosco, Quaranta, Pucino; Cavion (71′ Gerbo), Buchel, Saric (86′ Eramo), Sabiri (86′ Cangiano), Chirico (72′ Pierini); Bajic (90′ Vellios). A disp. Sarr, Donis, Lico, Sarzi, Tofanari, Tupta. All. Sottil

SPAL: Thiam; Sarnicola, Vicari, Ranieri; Strefezza (84′ Dickmann), Esposito Sal.(84′ Murgia), Missiroli, Sala (76’Brignola) Valoti (46′ Castro), Di Francesco, Floccari (62′ Paloschi). A disp. Minelli, Gomis, Espsoito Seb., Okoli, Salamon, Seck, Spaltro. All. Marino

14′ Ci prova Sala da fuori ma la sua conclusione termina alta

25′ Leali blocca su Floccari.

28′ GOL Ascoli in vantaggio con una strepitosa punizione di Sabiri

32′ Leali chiude Ranieri da distanza ravvicinata.

54′ Castro al volo da posizione ravvicinata calcia altissimo sopra la traversa.

57′ Chirico impegna Thiam, che chiude lo specchio della porta.

66′ Doppia nitida occasione per il pareggio per la Spal, con una deviazione aerea su cui compie una prodezza Leali, che si ripete poi anche sulla ribattuta di Castro.

69′ Ancora Sabiri su punizione e questa volta Thiam non si fa sorprendere.

75′ GOL Raddoppia l’Ascoli con un contropiede orchestrato da Bajic che libera Sabiri che non dà scampo a Thiam.

80′ Castro da distanza ravvicinata impegna Leali.

94′ Cangiano completamente solo si divora una incredibile occasione da rete.