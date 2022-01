Attività degli uffici del Comune di Ferrara sospese venerdì 7 gennaio, riprenderanno lunedì 10

Nella giornata di venerdì 7 gennaio gli uffici e gli sportelli del Comune di Ferrara rimarranno chiusi, così come giovedì 6 gennaio, Festa dell’Epifania. I servizi comunali riprenderanno regolarmente lunedì 10 gennaio.

Come per altre occasioni, il provvedimento di chiusura degli uffici in una giornata compresa tra due festività è stato programmato dall’Amministrazione comunale per ragioni di risparmio di risorse (energia, gestione dei servizi e del personale), in considerazione anche della ridotta affluenza di utenti che generalmente caratterizza queste particolari circostanze.

Si ricorda che, in questo periodo, a tutela degli utenti e del personale comunale, è necessario per i cittadini fissare un appuntamento per poter accedere a una serie di uffici comunali (ad es. Urp-Ufficio Relazioni con il pubblico, Sportello centrale di anagrafe, uffici di Delegazione, ecc.). Sul sito del Comune di Ferrara è attiva una sezione dedicata alle prenotazioni online degli appuntamenti per alcuni sportelli: https://ferrara.comune-online.it/web/home/prenotazioni-online.

Si ricorda, inoltre, che diversi tipi di certificati anagrafici e di stato civile possono essere richiesti online al Comune di Ferrara e ricevuti in pochi minuti sul proprio computer (v. https://ferrara.comune-online.it/web/home/servizi-demografici).

Per ulteriori informazioni sui servizi comunali consultare la sezione ‘Sportello telematico polifunzionale’ sul sito www.comune.fe.it (link diretto: https://sportellotelematico.comune.fe.it/), oppure contattare l’URP componendo il numero verde ProntoComune 800 532 532 (lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8,30 alle 13,30, e il martedì, giovedì dalle 8,30 alle 16,30). Anche l’URP, come gli altri sportelli, venerdì 7 gennaio resterà chiuso al pubblico.