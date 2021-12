Attivo il ‘Drive Through’ alla Casa della Salute di Copparo

Da ieri, giovedì 9 dicembre, a Copparo presso la locale Casa della Salute, è operativo un nuovo ‘Drive-Through’ per l’esecuzione di tamponi, in collaborazione con professionisti del dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda USL di Ferrara.

La sede di esecuzione sarà all’interno del cortile della Casa della Salute e sarà attiva il lunedì, martedì e giovedì dalle 13 alle 15, per un totale di circa 100 tamponi al giorno. Il servizio è rivolto a utenti inviati dai servizi: NON è ad accesso diretto e non ci si può quindi presentare se non si è ricevuto apposito appuntamento. Altre analoghe iniziative saranno attivate di qui a breve in altri territori della provincia.

Come funziona

Le auto accederanno da viale Idris Ricci e seguiranno il percorso interno alla struttura per poi uscire su via San Giuseppe. La prossima settimana il Drive Through non sarà attivo lunedì 13 dicembre, festa del Patrono, mentre dalla settimana successiva funzionerà regolarmente lunedì, martedì e giovedì.

Il tampone viene eseguito su gruppi di persone invitate telefonicamente dal dipartimento di Sanità Pubblica a presentarsi in automobile presso la Casa della Salute, dove il tampone sarà “raccolto” senza far scendere all’auto le persone. Il tutto in maniera sicura e veloce. Si invitano i cittadini a NON telefonare ai servizi per richiedere di essere inseriti negli elenchi degli appuntamenti, che sono programmati sulla base delle tempistiche organizzate dal Dipartimento di sanità pubblica.

“Obiettivo di questa nuova attivazione – spiega la Direttrice del dipartimento di Sanità pubblica Clelia De Sisti – è garantire la tempistica di esecuzione dei tamponi programmati a seguito delle attività di tracciamento e aumentare la disponibilità di prenotazione da parte dei Medici di medicina generale per i loro pazienti sintomatici. Con il Drive Through aumenteremo quindi il numero dei tamponi eseguiti quotidianamente, per far fronte alle attuali necessità”.

“Sono molto soddisfatto dell’introduzione del servizio, in particolare in questo momento delicato di aumento dei casi di positività – afferma il sindaco Fabrizio Pagnoni -. Copparo è uno dei primi paesi in cui viene introdotto il Drive Through: si tratta dunque di un segnale importante dell’attenzione dell’Ausl verso il nostro territorio e verso l’intero distretto. Questa iniziativa consentirà una notevole riduzione dei tempi di attesa ed eviterà il disagio delle trasferte a Ferrara”.