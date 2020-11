Attivo un servizio prestito online di libri dalle biblioteche ferraresi

Fino al prossimo 3 dicembre, anche le biblioteche resteranno chiuse in seguito all’ultimo DPCM.

Tuttavia per garantire un collegamento, seppur minimo, con i propri utenti, le biblioteche comunali di Ferrara hanno attivato un servizio di prestito che permette di prenotare i volumi, telefonicamente o via mail e di ritirarli in modo rapido e sicuro, dopo aver concordato l’orario, all’ingresso delle biblioteche.

In questa fase, la scadenza delle restituzioni è stata prorogata fino alla riapertura delle strutture. Chi desiderasse restituire i volumi in proprio possesso, riporta un comunicato, potrà farlo depositandoli negli appositi contenitori situati all’ingresso delle biblioteche.

E’ inoltre possibile scaricare gratuitamente online decine di migliaia di libri, periodici e quotidiani dalla piattaforma bibliofe.unife.it

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo archibiblio.comune.fe.it