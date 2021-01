Ausl Ferrara: acquistate autoambulanze e auto per la vaccinazione anti Covid-19

L’Azienda USL di Ferrara ha integrato e rinnovato il proprio parco automezzi per affrontare la campagna vaccinale anti COVID-19 che ha imposto l’utilizzo di veicoli dedicati e dotati di presa idonea per i frigo portatili indispensabili per la conservazione a bassa temperatura dei vaccini BioNTech-Pfizer e Moderna.

Sono state acquisite quattro autoambulanze per il servizio Emergenza 118 -tra Dicembre 2020 ed inizio 2021- alle quali si aggiungerà -entro fine gennaio- una quinta autoambulanza, del tipo Crafter-Volkswagen di maggiori potenzialità dimensionali per garantire migliori standard di funzionalità.

La dotazione si è, inoltre, arricchita da una sesta autoambulanza -acquistata con i fondi delle gare del Commissario Straordinario (D.L. 34/20)- che, in poco più di trenta giorni dall’ordine, è stata messa a disposizione del Servizio Emergenza 118, con un equipaggiamento all’avanguardia, in particolare, con la dotazione del sistema “Monitor e Defribillatore Lifepak15”.

Infine, sono state noleggiate nove autovetture per gli spostamenti sull’intero territorio provinciale dei team del Dipartimento di Cure Primarie dedicati alla campagna di vaccinazione.