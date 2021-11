Auto passa con il rosso, denuncia e foglio di via per due giovani

Nella giornata di ieri personale della Polizia di Stato durante il normale controllo del territorio notava una vettura che sopraggiungeva a forte velocità percorrendo viale Cavour, e nonostante l’impianto semaforico emettesse luce rossa il conducente incurante del segnale di arresto attraversava l’incrocio a forte velocità creando pericolo per la circolazione e i pedoni.

Gli agenti, prontamente invertivano la marcia e dopo un breve inseguimento riuscivano a fermare l’autovettura.

A bordo del veicolo, due cittadini 20enni, residenti in provincia, risultati gravati da vari pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio. All’interno del veicolo venivano rinvenuti tre bastoni in legno della lunghezza rispettivamente di circa 60 cm cadauno, ben occultati di cui non hanno saputo giustificare il possesso. Accompagnati in questura per ulteriori accertamenti al cui termine i due giovani venivano deferiti all’A.G. per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e sanzionati amministrativamente per le violazioni al codice della strada (velocità pericolosa e passaggio col rosso).

Valutata la condotta posta in essere e i precedenti di polizia ai due giovani veniva adottata la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio considerati socialmente pericolosi per la sicurezza pubblica. Attraverso l’emissione della misura di prevenzione del F.V.O., ha ordinato ai due soggetti di allontanarsi dal Comune di Ferrara con l’intimazione e il divieto di ritorno in questo capoluogo per un periodo di tre anni, con l’avvertimento che, in caso di contravvenzione, saranno denunciati all’Autorità Giudiziaria.