Avis: campagna anti-influenzale al via

Dal 12 ottobre sino al 31 dicembre, termine ultimo per vaccinarsi. Sono questi le date che fissano la campagna di vaccino antinfluenzale della Regione Emilia-Romanga 2020/2021 e che vede anche l’avis provinciale di Ferrara in prima linea.

La Regione Emilia-Romagna ha acquistato più dosi di vaccino: circa il 30% in più rispetto alle vaccinazioni somministrate nella passata stagione; E nei contratti di fornitura viene prevista l’opzione di acquisto di ulteriori 230.mila dosi, circa il 20% in più. Una prevenzione in più, l’antinfluenzale, in attesa del vaccino anti sars cov-2.