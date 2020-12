Azienda USL di Ferrara: un portale per autogestire il proprio appuntamento di screening per la prevenzione del tumore del collo dell’utero

E’ stato attivato un nuovo servizio informatico per dare la possibilità alle donne della provincia di Ferrara, che aderiscono al programma di Screening per la prevenzione del tumore del collo dell’utero, di modificare l’appuntamento personalizzato assegnato tramite la lettera d’invito, qualora non fosse compatibile alle proprie esigenze.

Il Centro Screening Oncologici dell’Azienda USL di Ferrara ha, infatti, acquisito un nuovo sistema telematico per la gestione degli appuntamenti al fine di rendere più fruibile il servizio e di velocizzare le tempistiche della prestazione sanitaria all’utenza.

Il nuovo servizio permette alle signore che ricevono la lettera d’invito per l’esecuzione dell’esame PAP test e HPV test di poter fissare e/o modificare l’appuntamento in piena autonomia, utilizzando direttamente il portale dedicato: https://screening-cervicovag.ausl.fe.it

Ciò renderà il cambio appuntamento più immediato e più agevole poiché non sarà necessario telefonare o recarsi personalmente presso la sede del Centro Screening. Per usufruire del servizio sarà necessario collegarsi al sito e seguire le semplici indicazioni relative alla procedura da svolgere.

Rimarranno comunque attive, per qualsiasi ulteriore necessità, le preesistenti modalità di gestione appuntamento. Lo scopo è di fornire il maggior numero di strumenti possibili per agevolare le signore che si affidano al nostro programma.

Caterina Palmonari, responsabile del centro screening dell’Azienda USL “Lavoriamo per un continuo miglioramento delle prestazioni erogate dal Centro Screening al fine di tutelare maggiormente la salute delle donne del nostro territorio, sfruttando al massimo le risorse disponibili e riducendo la laboriosità del sistema e i tempi di attesa. Con questo sistema si va incontro a tutte le donne che possono per lavoro o altri impegni necessitano di rivedere la data e gli orari per eseguire lo screening senza difficoltà”.