‘Babbo Natale, Gnomi e Folletti’: tornano gli spettacoli teatrali per bambini e famiglie alla Sala Estense

La tradizionale rassegna di Teatro Ragazzi ‘Babbo Natale Gnomi e Folletti’, dopo la pausa per l’emergenza Covid della scorsa stagione, torna alla Sala Estense di Ferrara (Piazza Municipale) per la sua ventitreesima edizione. E torna con i classici quattro appuntamenti che, tra anno vecchio e anno nuovo, dal 28 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022, riportano a Ferrara il Teatro Ragazzi di qualità, grazie al coinvolgimento di alcune tra le migliori compagnie teatrali a livello nazionale.

Organizzata come di consueto dall’Associazione Teatrale ‘Il Baule Volante’ di Ferrara, in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e con il Comune di Ferrara, la rassegna si rivolge in modo particolare al pubblico delle famiglie che, nel periodo delle vacanze di Natale, cercano un modo piacevole e fruttuoso di trascorrere i pomeriggi di libertà con spettacoli divertenti, e al tempo stesso, un livello culturale elevato e contenuti profondi.

Per questa edizione della rassegna, la direzione artistica del Baule Volante ha scelto di ospitare alcuni spettacoli che privilegiano l’aspetto visivo sotto diverse forme, con una cura dei dettagli e delle scenografie e con aspetti pittorici e grafici di rara bellezza. Verranno rappresentati quindi alcuni classici del Teatro Ragazzi nazionale, che hanno collezionato centinaia di repliche in Italia e all’estero.

Programma della Rassegna:

martedì 28 dicembre 2021:

TIB Teatro

“C’era due volte un cuore”

La compagnia teatrale TIB di Belluno porta a Ferrara un delicato e al tempo stesso stupefacente spettacolo pieno di sorprese per gli occhi e per il cuore.

La storia parla di due bambini che aspettano di nascere, aspettano con fiducia, guardando il cielo azzurro da una finestra e immaginano il mondo che sarà. Lo creano sotto gli occhi degli spettatori: la fioritura improvvisa di un albero di pesco; la luna, grande come una barca, dalla quale lasciarsi trasportare; una valigia da cui gemmano rose e farfalle. Elementi naturali fortemente evocativi, forme riconoscibili dai bambini, che sviluppano il loro immaginario e – insieme all’armonico elemento pittorico dato dal graduale ingresso del colore, alle musiche dolcissime di Jacques Brel e Charles Trenet – incantano i piccoli, mentre emozionano i grandi. Le illustrazioni intensamente poetiche di Les amoureux, di Raymond Peynet, sono state la fonte per questo delicato spettacolo, all’insegna della tenerezza e della fiducia nell’amore, dedicato ai più piccoli.

(dai 3 agli 8 anni)

giovedì 30 dicembre 2021:

Il Baule Volante

“Il tenace soldatino di stago e altre storie”

La compagnia teatrale “di casa” riporta in scena uno dei suoi cavalli di battaglia, uno spettacolo di narrazione che ha conquistato nel 2002 il più ambito riconoscimento del Teatro Ragazzi in Italia, ovvero il Premio ETI-Stregagatto. Verranno raccontate 3 storie incentrate sul tema della diversità. Si tratta di un argomento complesso ed attuale, affrontato attraverso storie che possano mostrarlo sotto molteplici aspetti. Ma soprattutto che sappiano appassionare e coinvolgere, commuovere e divertire. La tecnica utilizzata è il teatro di narrazione, nel quale gli attori lavorano soli sulla scena, senza scenografie od oggetti, con il corpo e con la voce, alla ricerca di un rapporto emozionale profondo con il pubblico.

(dai 6 agli 11 anni)

lunedì 3 gennaio 2022:

Teatro all?improvviso

“Le stagioni di Pallina”

Lo spettacolo, premiato nel 2004 dal Premio ETI Stregagatto e rappresentato in tutto il mondo in oltre 2000 repliche, racconta, attraverso la parola ed il disegno, la semplice storia di una pallina, che cambiando colore si trasforma in varie cose e personaggi. Da pesce la pallina diventa fiore, da fiore a cacca, da cacca a rotolo di fieno, fino a dissolversi nell’aria e cadere come neve su un’ampia distesa di colore bianco.

(dai 3 agli 8 anni)

mercoledì 5 gennaio 2022:

Giallo Mare Minimal Teatro

“Di segno in segno”

Perché i bambini devono sempre andare a letto anche se non hanno sonno? Perché esiste la notte e il giorno? Perché non si può parlare sott’acqua? Cos’è l’aria? Cosa c’è oltre il cielo? Tutto inizia da una finestra che si apre per la prima volta di notte. È il pretesto per cercare di gettare uno sguardo sul mondo. E allora si cerca di capire, di “spiegare” questo mondo fin dalla sua nascita, da quando era piccolo “tanto da stare in una mano”. Si spiega il perché del giorno, della notte, delle stelle, del cielo, dell’acqua, dell’aria, della terra, e diventa quasi raccontare una fiaba, una storia “fantastica” ma allo stesso tempo molto reale. Una lavagna luminosa aiuta l’attrice a raccontare questi grandi “fatti”, Sullo schermo/fondale si formano linee, segni, disegni, immagini, tutte realizzate in contemporanea da una disegnatrice, che sono di aiuto alla spiegazione/racconto, qualche volta la precedono, qualche volta la rendono poetica.

(dai 4 ai 10 anni)

Inizio spettacoli: ore 16 (la biglietteria apre a partire dalle ore 15)

Biglietti unico € 6,00

Informazioni: Il Baule Volante – Andrea Lugli 329 4190942