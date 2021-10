Ballottaggi, Cento al voto: affluenza in calo. Si vota anche domani

Affluenza alle urne in calo in Emilia-Romagna per i ballottaggi nelle Comunali in quattro comuni. Complessivamente, stando ai primi dati delle ore 12, in regione ha votato quasi il 12% degli aventi diritto (11,98%) rispetto al 13,85% del primo turno

A Cento, dove il sindaco uscente, Fabrizio Toselli (centro destra) se la vedrà con Edoardo Accorsi (centro sinistra) ha votato l’11,87% degli elettori (era il 13,95% al primo turno).

Nel Modenese, a Finale Emilia ha votato il 12,50% (versus 14,89%) e a Pavullo nel Frignano il 12,48% (rispetto al 14,48%). A Cattolica (Rimini) ha votato l’11,25% (contro il 12,12%).

Oggi e domani (fino alle 15) sono chiamati al voto circa 68mila elettori.