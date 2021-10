BASEBALL: chiusura col botto per Survivors

Vittoria, 15-10, sui bolognesi di Cuba Libre

Ciliegina sulla torna per il Ferrara Baseball a chiusura della stagione sportiva 2021; la squadra amatori dei Survivors si è imposta in amichevole ai Cuba Libre, solida formazione bolognese che ha chiuso il campionato felsineo Brev Lig nella parte alta della classifica. I ferraresi, guidati in campo dal manager Michele Benetti, hanno prevalso in una serata di grande spolvero per l’attacco pure opposto a una lanciatrice di livello, l’ex professionista Fiorani. Le valide in sequenza continuata e le tante rubate tra le basi son gatte da pelare per gli ospiti, costretti dopo l’iniziale vantaggio (0-2) a inseguire tutta la notte un gruppo coeso e per nulla intimidito. Ultimo lampo il pareggio 7-7 alla penultima ripresa; i cannoni del duca proseguono il bombardamento e trovano anche l’homerun del terza base Igor Villani, episodio che più di tutti sancisce che tira aria di festa. Una difesa meticolosa e concentrata fa il resto, per un comodo finale 15-10.

“Abbiamo vinto meritatamente”, il commento dell’allenatore, “I nostri hanno giocato una partita davvero apprezzabile. Avevo chiesto di aggredire sulle basi, ed è stato fatto. Serata praticamente perfetta. Se proprio devo trovare un neo, peccato per la panchina corta”. Qualche assenza tra le fila di casa, che l’Associazione punta a rimpolpare ricordando a tutti che le iscrizioni al Ferrara Baseball sono aperte tutto l’anno.