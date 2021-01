BASEBALL: Squarzanti nuovo presidente regionale

Il dirigente ferrarese succede a Barbara Zuelli, per un mandato di quattro anni

Edmondo Squarzanti è il nuovo Presidente FIBS (Federazione Italiana Baseball Softball) per la Regione Emilia-Romagna. Il numero uno del Ferrara Baseball è stato eletto al termine delle consultazioni tenutesi sabato 23 gennaio, superando al primo scrutinio la concorrenza del reggiano Sergio Piccinini e del bolognese Gianfranco Casano.

Subentrato alla parmense Barbara Zuelli, promossa al Comitato Nazionale, guiderà con un mandato quadriennale un Consiglio a forte “trazione rosa”: oltre al romagnolo Davide Sartini sono state infatti elette Ofelia Vitale, dirigente del Modena ed Eva Trevisan, bandiera del softball nazionale e delle Blue Girls di Pianoro, che affiancheranno la riconfermata Alessandra Soprani, colonna del Baseball Godo. Una valanga le preferenze individuali ottenute Squarzanti – per tutti “Bibi”; con oltre mille voti, il suo risulta il nome più gettonato delle ultime tre tornate elettorali.

“Mi inchino a tutti i candidati per il loro impegno e la loro passione, saluto i membri eletti e ringrazio tutto il movimento per la fiducia accordataci”, le prime parole ufficiali di Squarzanti, che sui progetti annuncia: “Ci attende un cammino impegnativo, in un momento cruciale per il paese e per lo sport di base: raccogliamo un testimone importante, condividendo tra i principali obiettivi l’aumento del numero di praticanti ed una maggior diffusione del baseball a livello locale”.

Secondo Squarzanti, una sfida che si può vincere muovendosi in tre direzioni: “Un maggiore coinvolgimento delle istituzioni del territorio, una maggiore inclusione sociale, una maggiore sinergia tra le realtà già esistenti, soprattutto quelle di più radicata tradizione. Dobbiamo mettere da parte tutto ciò che ci divide, e ricominciare a mettere insieme tutto ciò che ci unisce. Abbiamo molti progetti interessanti, e possiamo contare su quantità e qualità impareggiabili in termini di esperienza e competenza”.

Grande gioia per la prestigiosa nomina anche in casa biancorossa: tutto il Ferrara Baseball festeggia il risultato e si coccola con orgoglio il “suo” Presidente. Classe 1959, master alla Bocconi, imprenditore nel settore immobiliare, Istruttore federale con specializzazione nel softball, Squarzanti guida il club ducale dal 2014; in appena sei anni, ha portato l’associazione sportiva dal livello amatoriale ai campionati nazionali, ottenendo la convocazione di diversi atleti nelle rappresentative nazionali e la gestione esclusiva del centro sportivo di Marrara.