BASKET: fine anno con il Memorial Corsato

A contendersi il trofeo sei squadre Under 15 Eccellenza

Mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre è in programma il primo MEMORIAL ALVISE CORSATO, categoria UNDER 15 ECCELLENZA, che vedrà affrontarsi sei squadre al Palazzo delle Palestre e al Palasport di Ferrara.

Il Presidente Bertelli e tutta la VIS intendono ringraziare innanzitutto il Comune di Ferrara per la disponibilità a fare questo bellissimo Torneo.

Vorremmo altresì ringraziare Ivano Malaguti e Simone Toffanin di PFF GROUP che essendo stati molto amici di Alvise, ci hanno tenuto a sponsorizzare questo evento.

Ringraziamo altresì Edoardo Franchella che in ricordo di Alvise ha dato un contributo al Torneo con EffeEmme Assicurazioni.

Infine, si ringrazia il nostro General Manager Mauro Cavara che da amico è stato l’organizzatore del Torneo assieme alla società VIS.

Queste le squadre che parteciperanno al torneo:

• VIS 2008

• VICTORIA LIBERTAS PESARO

• ONETEAM BASKET FORLÌ

• PALLACANESTRO REGGIANA

• B.S.L. SAN LAZZARO

• COLLEGE BASKETBALL BORGOMANERO