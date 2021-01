BASKET: IL DERBY IN DIRETTA TV SU TELEFERRARALIVE

TOP SECRET-TRAMEC la si potrà seguire da casa, sul canale 188 del digitale terrestre

Bellissima notizia per tutti i tifosi ferraresi e centesi che, causa normative sanitarie per la situazione Covid-19, purtroppo non potranno essere sugli spalti dell’MF Palace. Domenica pomeriggio, il derby fra Top Secret Ferrara e Tramec Cento (ore 18) sarà irradiato in diretta su Tele Ferrara Live, oltre che in streaming su LNP Pass.

La diretta della sentitissima sfida si è resa possibile grazie agli ottimi rapporti fra Kleb Basket Ferrara e Benedetto XIV Cento, con la disponibilità e l’avvallo della Lega Nazionale Pallacanestro.

Appuntamento fissato a domenica pomeriggio, quindi: grazie a Tele Ferrara Live (canale 188 del digitale terrestre) il match fra Ferrara e Cento sarà trasmesso in tutte le case dei tifosi delle due squadre, pronti a tifare per i rispettivi colori.