BASKET: inizia l’avventura della 4 Torri

Sabato il debutto in serie C sul campo dell’Arena Montecchio

Finalmente ci siamo: sabato 24 ottobre, alle ore 21:00, inizierà il campionato di serie C Gold Emilia-Romagna 2020-2021 per la prima squadra della 4 Torri. I granata saranno impegnati in trasferta in casa della Dilplast Clevertech Basket L’Arena di Montecchio Emilia a Sant’Ilario d’Enza, in provincia di Reggio Emilia.

I padroni di casa disputeranno quest’anno la quinta stagione consecutiva in Serie C Gold. Prima dello stop forzato, L’Arena si trovava ultima con 10 punti in 20 partite giocate. Tuttavia, è una squadra esperta, e annovera tra le sue fila giocatori esperti che hanno militato in campionati importanti, come Luca Conte, nel 2012-2013 in Lega 2 con l’Aquila Trento di coach Buscaglia, e Massimiliano Defant, impegnato nel 2008-2009 e nel 2010-2011 in Lega 2 con la Pallacanestro Reggiana. Non mancano atleti esperti della categoria: Gianluca Colla, l’anno scorso in C Silver Lombardia nella Pallacanestro Quistello con 16,2 punti a partita, ma che ha già giocato nel massimo campionato regionale emiliano-romagnolo. Inoltre, nel roster sono presenti giocatori che conoscono già la società di Montecchio, vale a dire Basso, Lusetti, Negri, Pedrazzi, Tognato e Vecchi: chi per più tempo e chi per meno stagioni, hanno già vestito la maglia del Basket L’Arena.

Appuntamento, dunque, a sabato 24 ottobre: palla a due alle ore 21.00 a Sant’Ilario d’Enza per il primo impegno ufficiale del campionato C Gold per la 4 Torri Ferrara.