BASKET: la settimana VIS

PROMOZIONE VIS: I RAGAZZI DI COACH BOTTONI TORNANO AL SUCCESSO BATTENDO I GALLIERA LOVERS.

Sesta giornata del campionato di Promozione che vede la Vis affrontare in casa i Galliera Lovers.

Primi due quarti molto equilibrati dove la Vis alterna momenti in cui arriva in doppia cifra di vantaggio a momenti di blackout totale. Si arriva alla pausa lunga sul +6 Vis, 28 a 22.

Terzo quarto dove i bianco azzurri fanno moltissima fatica a segnare mettendo a referto solamente 8 punti riescono comunque a rimanere avanti per 36 a 32.

Ultimo quarto dove i ragazzi allenati da coach Bottini e Filieri, che sembrano letteralmente un’altra squadra. Grazie a un’ottima difesa e finalmente a delle percentuali decenti di realizzazione, riesce a portarsi a casa la partita con il punteggio di 57-39.

Prossima partita altro impegno casalingo venerdì 10 dicembre alle ore 21:30 con il derby contro gli Spartans Ferrara BK presso il Palapaletre.

VIS 2008 – GALLIERA LOVERS 57 – 39

Parziali: (18-8; 28-22; 36-32)

Tabellini: Bianchi 11, Biolcati 19, Gon, Franchella, Gnani 1, Chieregatti 5, Castaldini 2, Gilli, Leprotti 2, Sanguettoli 7, Corsato 10, Rossi.

All.Bottoni, Ass.Filieri.

1° DIVISIONE: LA VIS ESCE SCONFITTA DA FINALE EMILIA CON AMAREZZA.

Quarta partita ostica contro Finale Emilia, per i ragazzi di coach Vaianella, nel campionato di Prima Divisione.

I padroni di casa rimangono in vantaggio per tutta la partita.

I ragazzi della VIS hanno avuto varie possibilità durante il match per poter andare in vantaggio, ma non sono mai riusciti a trovare facili canestri.

Sconfitta amara per i nostri ragazzi, consapevoli di essersi lasciati scappare un’altra partita decisamente alla portata.

Prossima partita mercoledì 8 dicembre alle ore 21:30 in casa contro ACLI G 88 presso la palestra Dosso Dossi (No Pubblico).

BASKET FINALE EMILIA – VIS 2008 74 – 57

Tabellini: Follin 11, Santi 4, Fantoni 5, La Delfa 6, Gulotta 15, Accorsi 3, Barcaro, Battaglia, Fontana, Bigoni 8, Rinaldin 5, Fogli.

All.: Vaianella.

U19 ECCELLENZA: LA SQUADRA DI SPETTOLI SI IMPONE CONTRO LA PALLACANESTRO REGGIANA.

Partenza fulminante di Reggio Emilia che inizia con un 8-0 di parziale che costringe subito coach Spettoli al timeout. Per fortuna la Vis si riprende subito accorciando in poco tempo il divario accumulato grazie a una striscia di canestri dell’U17 Romondia.

Da lì fino a fine primo tempo partita punto a punto.

Poi nel secondo tempo la Vis alza di una spanna il ritmo rispetto a Reggio Emilia ed inizia ad aumentare il divario grazie ai canestri di Simonetti, e Ouattara. Negli ultimi 5 minuti nonostante la zona, Reggio non riesce a limitate i danni. Finisce 90-73.

Nella prossima partita l’Under 19 Eccellenza sfiderà G.S. INTERNATIONAL BASKET.

VIS 2008 – PALL. REGGIANA 90 – 73

Tabellino: Dalpozzo 2, Romondia 16, Husam, Zanirato 7, De Pisi, Giovinazzo 6, Simonetti 23, Cavicchi 8, Yarbanga 12, D’onofrio, Ouattara 16.

All. Spettoli, Ass. All. Fiore.

U17 ECCELLENZA: LA VIS PROSEGUE IL SUO CAMMINO VINCENDO A REGGIO EMILIA.

Dopo il turno di riposo della settimana scorsa, dovuto al rinvio del match con Parma Basket Project, i ragazzi di coach Franchella sfidano Pallacanestro Reggiana, in quella che sarebbe l’ultima gara del girone d’andata.

Dopo un avvio in equilibrio, con la Vis sempre avanti, i biancoazzurri prendono il largo grazie a buone difese e ad attacchi corali che permettono di trovare ottime soluzioni. 14-34 dopo 10’.

Prima metà di secondo quarto dove i vissini continuano ad avere ritmo nella metacampo offensiva e attenzione in quella difensiva: si arriva sul +30. Poi qualche pecca di superficialità causa palle perse che i padroni di casa sfruttano per concretizzare contropiedi. 34-60 all’intervallo.

Secondo tempo dove si mantiene quasi invariato il gap: Reggiana arriva anche sul -22, poi la Vis reagisce e si porta anche sul + 35. Negli ultimi minuti i ragazzi perdono lucidità nelle scelte e calano l’attenzione e l’intensità difensiva, i biancorossi sono pronti a punire con palle recuperate e facili canestri. Finisce 76-103.

Una buona prova per i ragazzi di coach Franchella, che giocano un ottimo primo tempo e un secondo da alti e bassi. Il gap elevato sin da subito ha permesso alla Vis di controllare sempre il match: tanto ancora su cui lavorare, per continuare a migliorare e a limitare gli errori.

Prossimo appuntamento sabato 11 Dicembre ore 17:00 a Piacenza con Piacenza Basket Club, per la prima giornata di ritorno.

PALLACANESTRO REGGIANA – VIS 2008 76 – 103

Tabellini: Righini (K) 7, Dirani, Giovinazzo 17, Romondia 21, Bondesani 5, Braga 2, Jebali 7, Belmonte 3, Dall’Ora 2, Yarbanga 29, Balletti 6, Kovalenko 4.

All.re Franchella, Ass.All.re Cavara/Piselli, Prep.Bonati.

U16 SILVER: I BIANCOAZZURRI LOTTANO MA ESCONO SCONFITTI DA PERSICETO.

Quarta partita del campionato U16 Silver che vede la Vis allenata da coach Filieri e Menghini, affrontare in trasferta la Vis Academy Persicerto.

Primi due quarti dove la squadra di casa prende subito il largo grazie a ottime percentuali al tiro. La Vis nonostante lo svantaggio non molla e continua a lottare. Si arriva alla pausa lunga sul 40-17.

Ultimi due quarti identici ai primi dove la Vis fa vedere a tratti anche delle buone azioni offensive. La partita finisce sul 77-36 a favore di Persiceto.

Prossima partita domenica 12 dicembre alle ore 18:00 in trasferta contro la Benedetto 1964 presso la Palestra Giovannina di Cento.

VIS PERSICETO – VIS 2008 77 – 36

Parziali: (19-8; 40-17; 59-23)

Tabellini: Caravita 12, Cavicchi 2, Bottoni 1, Buzzoni, Guerrini 2, Dossi 4, Rossoni 6, Rossi 9, Brattoli.

All. Filieri, Ass. Menghini.

U15 SILVER: NULLA DA FARE PER I BIANCOAZZURRI NEL DERBY CONTRO SBF.

Partita difficile per l’U15 Silver, di coach Vaianella, quella disputata contro la Scuola Basket Ferrara, nel derby di categoria.

I nostri ragazzi subiscono tanto sotto canestro per 3 quarti di partita, ciò permette ai padroni di casa di scavare un distacco incolmabile.

Durante la partita si sono viste cose positive ma ancora tanti errori in difesa e soprattutto in attacco. C’è ancora tanto lavoro da fare! Forza ragazzi!

Prossimo incontro mercoledì 8 dicembre alle ore 15:15 contro la Vis Academy Persiceto nella palestra Dosso Dossi (No Pubblico).

SCUOLA BASKET FERRARA – VIS 2008 77 – 42

Tabellino: Gioffreda, Dossi 6, Borsetti 14, Cavicchi 4, Bottoni 6, Sammaritani, Ngoy Bikim 2, Youmbi Youmbi 10, Buzzoni.

All.re: Vaianella, Ass. All.re: Menghini.

U14 ÉLITE: VITTORIA A RAVENNA CON COMPAGNIA DELL’ALBERO.

Si chiude la serie di trasferte per l’Under 14 Élite di Dalpozzo, che sfida Compagnia dell’Albero in quella che è la penultima gara ufficiale del 2021.

Avvio difficile per la Vis, che fatica a trovare ritmo e intensità in entrambe le metacampo: dopo 4’ è 12-8 in favore dei ragazzi. Time-out e la partita cambia. I ferraresi alzano la qualità offensiva, anche se in difesa rimane qualche pecca. 18-30 a fine primo quarto.

Secondo quarto solo di marca vissina: ora la difesa c’è e apre diversi contropiedi. Molti palloni recuperati permettono di trovare facili canestri, ma in generale tutto l’attacco gira bene. 25-64 all’intervallo.

Terzo periodo in cui stavolta è la metacampo offensiva a generare qualche problema, ma la difesa rimane un punto forte e il divario si allunga. La Vis subisce un parziale di 8-0 in apertura degli ultimi 10’, che costringe Dalpozzo al time-out immediato. Al rientro in campo i ragazzi tornano ad alzare i toni in difesa e ogni possesso offensivo si conclude il più delle volte con un canestro.

Finisce 49 a 113.

Buona prova, in cui si vedono ancora molte cose da migliorare quotidianamente in palestra. Prossimo appuntamento giovedì 9 dicembre ore 18:30 al Palapalestre contro Raggisolaris Faenza.

POL. COMPAGNIA DELL’ALBERO – VIS 2008 49 – 113

Tabellini: Pasquini, Zavatti, Dalpozzo (K) 29, Viaro 8, Sgarzi 8, Ansaloni 5, Leprini 18, Schincaglia 6, Brancaleoni, Cerlinca D 26, Cerlinca M 13.

All.re Dalpozzo, Ass.All.re Cavara.

U14 MASCHILE: NON BASTA UN BUON PRIMO QUARTO PER PORTARE A CASA LA PARTITA.

Match interno contro la 4 Torri per i ragazzi dell’U14 Maschile, allenati da coach Piselli.

Partita che inizia con gli avversari che vivono di penetrazioni facili al ferro con la difesa Vissina che vacilla per i primi minuti, nella metà campo offensiva invece la squadra gira bene ed è in grado di produrre punti al ferro grazie a passaggi e tagli senza la palla.

Incontro che purtroppo durerà purtroppo troppo poco, perché una volta preso il via le 4 torri saranno in grado di infliggere parziali e creare uno strappo che non potrà più essere ricucito. Vis che paga la fisicità degli avversari molto più grandi, ma dimostrerà comunque di non mollare mai e di continuare a lavorare sulle cose viste durante gli allenamenti della settimana.

Prossimo incontro sabato 11 dicembre alle ore 16:00 trasferta contro il Nuovo Basket Estense presso il Palasport di Santa Maria Maddalena.

VIS 2008 – 4 TORRI FERRARA 28 – 91

Parziali: (12-26, 18-44, 24-74)

Tabellini: Mantovani 4, Gilardenghi E. 6, Implatini, Cavallini 6, Gilardenghi N. 2, Pevere 2, Milani, Dmysho 4, Gonzi 2, Veronesi, Benchea 2, Buzzelli.

Allenatore: Piselli, Assistente Allenatore: Fiore.

ESORDIENTI: VITTORIA NEL DERBY CONTRO SBF PER I RAGAZZI DI PELLEGRINI.

Sabato 04 dicembre si è svolta al Palapalestre il derby, categoria Esordienti, tra Scuola Basket Ferrara e Vis 2008 Ferrara.

La partita si è conclusa sul punteggio di 18 a 6 per la Vis 2008 Ferrara, con 10 componenti della squadra su 12 che sono riusciti ad andare a segno.

Prossimo impegno domenica 12 dicembre ore 15:00 contro Benedetto presso la Palestra Giovannina a Cento.

VIS 2008 – SCUOLA BASKET FERRARA 18 – 6

Tabellini: Giacinti 5, Caravita, Boldrini 2, Sammaritani 10, Rimondi 2, Ramaziotti 5, Scolamacchia 12, Zappaterra 2, Mancino, Leprini 12, Mayfield Aquan Demario 8.

All. Pellegrini Ass. All. Giulianelli.

AQUILOTTI VIS BIANCHI: I RAGAZZI TERRIBILI DI CARAVITA E BOSI FANNO BOTTINO PIENO ANCHE CONTRO BAGNOLO “A”.

Anche in terra lombarda gli Aquilotti Bianchi fanno bottino pieno, sconfiggendo Bagnolo A.

Domenica pomeriggio al Palazzetto di Sermide i giovani vissini si sono divertiti e questo era l’importante.

Poi aggiungiamoci che i nostri piccoli atleti hanno tirato con una discreta precisione e allora la faccenda si fa ancora più piacevole.

Avanti pur!

Prossimo incontro domenica 12 dicembre alle ore 11:00 contro Bagnolo B presso la palestra Dosso Dossi (No Pubblico).

BAGNOLO A – AQUILOTTI VIS BIANCHI 8 – 16

Parziali: (3-11, 2-6, 0-6, 0-3, 2-0, 0-10)

AQUILOTTI VIS BIANCHI: BIANCHINI NICOLA, BIANCHINI RICCARDO, BUGNOLI LORENZO 2, CANDIANI OTTAVIA, FANTINI FRANCESCO 13, GRANDINI FRANCESCO 2, NJAMEN YOHAN 2, PISAPIA PIETRO 10, VERDI ANDREA 6, TUMIATI MARIO 2.

ISTRUTTORI: CARAVITA, BOSI.