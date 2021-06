BASKET: riprende giovedì Ferrara Summer League

Al via il torneo senior, organizzato dalla 4 Torri, cui partecipano otto squadre

Dopo tre serate di pausa, riprende la Ferrara Summer League 2021, il torneo estivo organizzato dalla Pallacanestro 4 Torri Ferrara. Giovedì 1 luglio scenderanno sul playground del Barco le otto squadre Senior, ognuna della quali sponsorizzata da una realtà ferrarese: Autonet, Barberia Storti, Basilico, Elto, IBF Emilia, Kynesis, Mauro Minarelli, Mangiolino si daranno battaglia fino al giorno delle finali, il 10 luglio. In contemporanea, dal 2 al 4 luglio, si giocherà anche il torneo Under 18, che vedrà la partecipazione di 4 Torri Ferrara, Granarolo Basket Village, Verolese Basket Brescia, Happy Basket Castel Maggiore, Scuola Basket Ferrara e Stars Basket Bologna, che si è già aggiudicata il torneo Under 16 dello scorso weekend, che ha fatto il pieno di pubblico alle partite e allo stand gastronomico allestito per l’occasione.Appuntamento a giovedì sera, dalle ore 20:00, per dieci serate all’insegna di pallacanestro, musica ebuon cibo. Non mancherà, inoltre, un maxischermo per seguire le fasi a eliminazione diretta dell’Europeo di calcio.