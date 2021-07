BASKET: serata ok per Barberia Storti e Mangiolino

Per il secondo turno del girone Rosso della Ferrara Summer League Senior

In una piacevole serata estiva con tanto pubblico si è giocato il secondo turno del girone rosso della Ferrara Summer League Senior, che ha avuto il piacere di accogliere l’Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Ferrara Angela Travagli, molto soddisfatta dell’organizzazione del torneo. Sul campo, invece, si sono imposte le squadre sponsorizzate da Barberia Storti e Pizzeria Il Mangiolino. I primi si sono imposti su Basilico per 63 a 49, in una partita combattutissima, a tratti anche nervosa: con un parziale impressionante negli ultimi cinque minuti dell’incontro i ragazzi di Barberia Storti sono riusciti a mettere al sicuro il risultato in proprio favore. Mangiolino invece ha vinto 85 a 76 contro Kynesis in una partita ad alto punteggio, respingendo tutti i tentativi di rientro degli avversari. La classifica del girone vede Mangiolino in testa con due vittorie, seguono Barberia Storti e Kynesis con un successo solo, seguiti da Basilico fanalino di coda: diventano decisivi gli incontri di mercoledì per definire il passaggio alle semifinali.

BARBERIA STORTI 63 – 49 BASILICO

Barberia Storti: Romagnoli 4, Tartari 11, Degli Esposti 14, Corbucci 13, Golinelli S. 2, Poli 13, Bagni, Vallesani 3, Fregni, Golinelli M. 2, Contri.

Basilico: Corsato 6, Bergamini, Marianti 1, Vecchio 2, Trombini A. 2, Zanolli 12, Trombini M. 5, Tamisari 8, Oussus 3, Cavallini 6, Ely 4.

MANGIOLINO 85 – 76 KYNESIS

Mangiolino: Roversi 8, Buttini 8, Bianchi 23, Bova, Mastrangelo 20, Gnani 9, Marzola 4, Cavicchioli 6, Spettoli 6, Petrucci 3. Kynesis: Rossi 4, Santi 8, Morea 3, Amati 4, Faccini M., Bigoni 11, Baraldi 6, Gambale 6, Alberti 21, Faccini F. 6, Pasetti 7.