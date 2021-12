BASKET: sospeso il campionato di A2

Le gare del 2 gennaio spostate al giorno 16

La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noto che, alla luce dei numerosi casi di positività al Covid-19 emersi nelle ultime 48 ore colpendo anche pesantemente diversi Club di Serie A2, il Settore Agonistico FIP ha accolto la richiesta di LNP di posticipare l’intera giornata di campionato in calendario per domenica 2 gennaio 2022 a domenica 16 gennaio.

Creando, nei primi giorni del mese, gli spazi necessari per disputare le gare ad oggi rinviate, valevoli per il girone di andata, e che definiranno le 8 squadre ammesse alla Final Eight di Coppa Italia 2022.

I turni del 9 e del 16 gennaio, rispettivamente prima e seconda giornata di ritorno, saranno riprogrammati in calendario successivamente, sempre in accordo tra LNP e Settore Agonistico FIP.