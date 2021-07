iBASKET: SUMMER LEAGUE SENIOR E’ IL MOMENTO DELLE SEMIFINALI

IBF Emilia-Kynesis e Il Maggiolino-Mauro Minarelli

Ieri sera, 7 luglio, si è concluso anche il girone rosso della Ferrara Summer League categoria Senior. Pizzeria Il Mangiolino e Centro Medico Kynesis si sono aggiudicate un posto in semifinale, andando a raggiungere le già qualificate del girone blu IBF Emilia e Mauro Minarelli – Consulenza finanziaria e patrimoniale. Mangiolino si è imposta per 85 a 70 sui ragazzi di Barberia Storti, che hanno costretto gli avversari a un primo tempo in rimonta e a un terzo quarto punto a punto, fino a quando Mangiolino non ha scavato il solco decisivo con i canestri di Bianchi e Fiore. Senza grossi problemi, invece, Kynesis ha accumulato nel corso del match un vantaggio tale da riuscire facilmente a contenere il tentativo di rientro degli avversari di Basilico: l’incontro è terminato 77 a 70 per Kynesis.

Si comincia questa sera con i due big match delle semifinali: alle 20:00 IBF Emilia contro Centro

Medico Kynesis, alle 21:30 Pizzeria Il Mangiolino contro Mauro Minarelli – Consulenza finanziaria

e patrimoniale. Le vincenti si sfideranno nella finalissima di sabato sera. Auto Net e Basilico,

invece, giocheranno per il settimo e ottavo posto venerdì 9 luglio alle ore 20:00, e a seguire la sfida

per il quinto posto tra Elto e Barberia Storti.

KYNESIS 77 – 70 BASILICO

Kynesis: Villani 13, Santi 13, Gambale 8, Rossi, Amati 8, Faccini M., Bigoni 5, Baraldi 6, Alberti

10, Faccini F. 8, Pasetti 6.

Basilico: Corsato 8, Ghelli 15, Bergamini 12, Marianti 6, Vecchio 4, Trombini A. 6, Zanolli 4,

Trombini M. 13, Oussus 2, Cavallini.

MANGIOLINO 85 – 70 BARBERIA STORTI

Mangiolino: Oseliero 5, Buttini, Bianchi 21, Bova, Fiore 19, Ranzolin 12, Gnani 2, Marzola 6,

Cavicchioli 5, Mastrangelo 11, Roversi 4.

Barberia Storti: Degli Esposti 2, Tartari 5, Golinelli S. 2, Corbucci 13, Poli 18, Vallesani 11,

Tonelli 11, Golinelli M. 8,Contri.

GIRONE BLU GIRONE ROSSO

1. IBF Emilia 6 p. 1. Mangiolino 6 p.

2. Mauro Minarelli 4 p. 2. Kynesis 4 p.

3. Elto 2 p. 3. Barberia Storti 2 p.

4 Auto Net 0 p. 4. Basilico 0 p.